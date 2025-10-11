باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف بود با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود؛ اجرای برنامه پنج ساله هفتم آغاز شده، اما همچنان این بند قانونی به شکل نهایی اجرایی نشده است.

در بیمه شخص ثالث راننده محور رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می‌شوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخص‌هایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آنها محاسبه می‌شود و اگر کم خطر باشند برای آنها تخفیفاتی لحاظ می‌شود و بر این پایه دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.

بنابر گفته مسئولان، اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب می‌شود که شرکت‌های بیمه این اختیار را پیدا کنند برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسب‌تر ارائه کنند و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است. متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه می‌شود که نباید این چنین باشد.

اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور که خسروشاهی رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: بحث راننده‌محوری در حوزه بیمه شخص ثالث دارای سه مرحله اصلی است. مرحله اول، طراحی نرم‌افزاری و تعیین شاخص‌های مورد نیاز برای محاسبه نمره ریسک راننده است. مرحله دوم، اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه است که باید در شورای عالی بیمه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. مرحله سوم، پیاده‌سازی و محاسبه حق بیمه سالانه و اجرای آن در حوزه خرید و فروش بیمه شخص ثالث است.

او ادامه داد: تا به امروز، مرحله طراحی و تعیین شاخص‌ها به پایان رسیده و پیش‌نویس آیین‌نامه مربوطه تهیه شده است. ما این پیش‌نویس را در ماه‌های آینده به شورای عالی بیمه ارائه خواهیم کرد و پس از تصویب در دولت، امیدواریم بتوانیم از سال آینده این مدل را به اجرا درآوریم.

خسروشاهی تأکید کرد: اگر بتوانیم مصوبه دولت را به اواخر سال برسانیم، حق بیمه شخص ثالث بر اساس مدل راننده‌محوری محاسبه خواهد شد و از سال بعد اجرایی خواهد شد.

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری از آخرین وضعیت اجرای بیمه شخص ثالث راننده به سراغ بهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی رفت او گفت: با بحث راننده محور شدن بیمه مرکزی، ان‌شاءالله با برنامه‌ریزی‌هایی که در حال انجام است و رئیس کل محترم نیز اعلام فرمودند، از سال آینده این موضوع را اجرایی خواهیم کرد. البته این امر بستگی به این دارد که بتوانیم آمار و شاخص‌های مربوطه را به درستی محاسبه کنیم. کار‌های مطالعاتی و بررسی تجربیات جهانی در این زمینه انجام شده است، اما به دلیل اینکه این موضوع تکلیف قانونی دارد، تفاهم‌نامه‌ای نیز با پلیس داریم تا بتوانیم اقلام اطلاعاتی لازم را دریافت کنیم و به نحو مناسبی این طرح را اجرایی کنیم.

بستگانی افزود: این تغییر کمک خواهد کرد تا حق بیمه را متناسب با ریسک هر راننده دریافت کنیم و این یک حرکت در جهت اجرای عادلانه قانون خواهد بود.

در نهایت گفتنی است، این نوع بیمه می‌تواند به رانندگان با سابقه خوب کمک کند تا از تخفیف‌ها و پوشش‌های جامع‌تر بهره‌مند شوند، اما در عین حال برای رانندگان با سوابق ضعیف هزینه‌های بیشتری به همراه داشته باشد.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام اجرای این تکلیف قانونی پس از سال‌ها خاک خوردن اجرایی خواهد شد یا زمان‌های مطرح شده تنها وعده‌هایی هستند که به اجرا نخواهند رسید.