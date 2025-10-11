دانشجوی پژوهشگر دانشگاه مراغه نشان طلای پنجمین مسابقات بین المللی اختراعات سوئیس ۲۰۲۵ را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -لعیا قره چاللو با طراحی وسیله بازی برای کودکان به ویژه کودکان مبتلا به اوتیسم موفق به دریافت نشان طلا از مسابقات بین المللی اختراعات ۲۰۲۵ ژنو سوئیس شد.
دانشجوی شیمی کاربردی دانشگاه مراغه به عنوان یکی از نمایندگان ایران مقام اول را در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی از آن خود کرد.
قره چاللو در خصوص اختراع خود گفت: این وسیله بازی به گونهای طراحی شده است که کودکان اوتیسم به راحتی میتوانند اعداد، رنگها و هر آنچه میخواهیم را یاد بگیرند.
دانشجوی پژوهشگر و مخترع اهل مراغه پیش از این نیز موفق به دریافت عنوان inv عضویت در فدراسیون بین المللی مخترعین در سال ۲۰۲۲ شده است.
وی همچنین نشان نقره چهارمین دوره و نشان برنز سومین دوره مسابقات بینالمللی اختراعات سوئیس در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را در کارنامه خود دارد.
مسابقات جهانی اختراعات سوئیس ۲۰۲۵ به صورت مجازی با شرکت حدود یک هزار طرح از ۲۷ کشور از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، مراکش، اندونزی، ترکیه، ایران، لهستان و روسیه زیر نظر مجمع بینالمللی فدراسیون مخترعین (IFIA) در رشتههای مختلف برگزار شد.