سخنگوی مرکز مبادله گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۳۱ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۳۴۹ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۳.۴ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۳۱ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۳۴۹ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۳.۴ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است.

در ادامه این مقام مسئول می‌گوید: یکصد و بیست و نهمین حراج شمش طلا فردا یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و متقاضیان با واریز یک میلیارد تومان وجه الضمان می‌توانند در این حراج شرکت کنند.

او افزود: متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ امروز شنبه ۱۹ مهرماه، در یکصد و بیست و نهمین حراج این مرکز شرکت کنند.

گفتنی است، وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار خواهد بود.