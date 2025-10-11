باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات وزیر آموزش و پرورش درباره متناسب نبودن محتوای درسی با زمانه که منجر افت تحصیلی دانش‌آموزان شده است، گفت: من به‌عنوان یک معلم دانشگاه و کسی که حالا یک تجربه کوچک در حوزه نظام تعلیم و تربیت، آموزش‌وپرورش و آموزش عالی دارد، نظرم این است که فکر می‌کنم واقعاً این‌طور نیست. درست است که محتوای درسی بسیار مؤثر است، اما من فکر می‌کنم هر سال در نظام آموزش‌وپرورش معمولاً کتب درسی را دچار تغییر و تحول کرده‌ایم یعنی همیشه ما هر سال در نظام آموزش‌وپرورش تغییراتی در محتوای درسی داریم پس اینکه صرفاً محتوای کتب عامل افت کیفیت تحصیلی باشد، به نظر من قابل قبول نیست.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: ما سه عامل مهم داریم؛ اول، سیاست‌گذاری‌های نادرست حاکمیتی برای دانش‌آموزانمان است مثل همین مصوبه «تأثیر قطعی معدل» که بخشی از جامعه دانش‌آموزی و اولیای عزیز ما را درگیر خودش کرده، استرس‌های زیادی ایجاد کرده و ناامیدی بسیاری را در بین بچه‌ها به‌وجود آورده است که این مسئله قطعاً انگیزه برای یادگیری را کاهش می‌دهد.

این نماینده مجلس بیان کرد: موضوع دوم، معلمان عزیز هستند که به آن‌ها توجه جدی نداریم. معلمان رسمی ما به‌شدت از لحاظ معیشتی ناراضی‌اند همچنین معلمان غیررسمی، مثل معلمان نهضت، پیش‌دبستانی و سایر معلمان عزیز که واقعاً حق دارند بعد از ۱۰ الی ۱۵ سال که وقت و عمرشان را گذاشته‌اند باید به آن‌ها توجه شود یعنی ساماندهی جدی صورت بگیرد تا این عزیزان در نظام تعلیم و تربیت جایگاه خودشان را به‌صورت رسمی پیدا کنند، اما متأسفانه این توجه وجود ندارد و طبیعی است که این امر انگیزه معلمان عزیز را برای آموزش دقیق و انتقال درست محتوای درسی دچار چالش کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: سومین موضوع بحث‌های مدیریتی است. ما در عرصه مدیریتی کشور دچار تغییر و تحول هستیم. نظام آموزش‌وپرورش با ورود هر دولتی تغییر می‌کند، یک دولت سیاسی‌تر و یک دولت از نظر سیاسی کمرنگ‌تر در حالی که آموزش‌وپرورش باید دستگاه با ثباتی باشد و از مسائل سیاسی و تغییر دولت‌ها به‌دور باشد.

عظیمی‌راد اضافه کرد: آموزش‌وپرورش قرار است آینده کشور و آینده‌سازان ما را تربیت کند و بسازد. اگر بخواهیم رویکردهای سیاسی را در عملکرد مدیریتی دخیل کنیم باعث می‌شود که دستگاه آموزش‌وپرورش از افق نگاه برنامه‌ریزی کلان که همان اجرای سند تحول بنیادین است بی‌بهره بماند چون بخشی از این سند شامل مسائل آموزشی ازجمله موضوع افت معدل نیز است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بیان کرد: وقتی رؤسای ادارات کل یا مدیران درگیر مسائل روزمره سیاسی و جناحی می‌شوند از وظیفه اصلی خود که مدیریت، راهبری و نظارت بر آموزش است، دور می‌مانند و این همان زنگ خطری است که رخ داده لذا موضوع افت معدل صرفاً مربوط به آقای دکتر کاظمی نیست چون یک سال است که ایشان حضور دارند. این زنگ خطری است که نشان می‌دهد نظام آموزشی ما چند سال است که به‌دلیل کم‌توجهی به سه ضلع دانش‌آموز، معلم و مدیریت دچار آسیب شده است لذا همین کم‌توجهی به اضلاع سه‌گانه باعث شده تا امروز آثار سوء آن را ببینیم و شاهد افت در نظام آموزشی باشیم که ان‌شاءالله با رفع این مشکلات سه‌گانه شاهد رشد بچه‌ها باشیم.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که شاهد بودیم که مجلس از توضیحات وزیر آموزش و پرورش به‌صورت مشروط قانع شد و شش ماه به وزیر فرصت داد تا ایرادات را برطرف کند. آیا در این شش ماه می‌شود شاهد ازبین‌رفتن افت تحصیلی دانش‌آموزان بود؟، گفت: من اعتقادم این است که به هیچ عنوان شش ماه معجزه نمی‌کند. تا زمانی که مشکلات حاکمیتی در بحث دانش‌آموزان، معلمان و سیاست‌گذاری‌های مدیریتی در وزارت آموزش‌وپرورش و کلان دولت، دچار تغییر و تحول بنیادی نشود، واقعاً نمی‌توانیم، اما اگر این مشکلات حل شود ظرف دو تا سه سال می‌توانیم شاهد بازگشت مسیر و رشد خوبی باشیم، اما اینکه مجلس شش ماه فرصت داده، به نظر من هیچ اتفاقی نمی‌افتد و شاید حتی اگر نسبت به این مسائل کم‌توجهی کنیم، ممکن است شاهد بدتر شدن معدل هم باشیم.