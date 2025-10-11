سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس می‌گوید نظام آموزشی ما چند سال است که به‌دلیل کم‌توجهی به سه ضلع دانش‌آموز، معلم و مدیریت دچار آسیب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات وزیر آموزش و پرورش درباره متناسب نبودن محتوای درسی با زمانه که منجر افت تحصیلی دانش‌آموزان شده است، گفت: من به‌عنوان یک معلم دانشگاه و کسی که حالا یک تجربه کوچک در حوزه نظام تعلیم و تربیت، آموزش‌وپرورش و آموزش عالی دارد، نظرم این است که فکر می‌کنم واقعاً این‌طور نیست. درست است که محتوای درسی بسیار مؤثر است، اما من فکر می‌کنم هر سال در نظام آموزش‌وپرورش معمولاً کتب درسی را دچار تغییر و تحول کرده‌ایم یعنی همیشه ما هر سال در نظام آموزش‌وپرورش تغییراتی در محتوای درسی داریم پس اینکه صرفاً محتوای کتب عامل افت کیفیت تحصیلی باشد، به نظر من قابل قبول نیست. 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: ما سه عامل مهم داریم؛ اول، سیاست‌گذاری‌های نادرست حاکمیتی برای دانش‌آموزانمان است مثل همین مصوبه «تأثیر قطعی معدل» که بخشی از جامعه دانش‌آموزی و اولیای عزیز ما را درگیر خودش کرده، استرس‌های زیادی ایجاد کرده و ناامیدی بسیاری را در بین بچه‌ها به‌وجود آورده است که این مسئله قطعاً انگیزه برای یادگیری را کاهش می‌دهد.

این نماینده مجلس بیان کرد: موضوع دوم، معلمان عزیز هستند که به آن‌ها توجه جدی نداریم. معلمان رسمی ما به‌شدت از لحاظ معیشتی ناراضی‌اند همچنین معلمان غیررسمی، مثل معلمان نهضت، پیش‌دبستانی و سایر معلمان عزیز که واقعاً حق دارند بعد از ۱۰ الی ۱۵ سال که وقت و عمرشان را گذاشته‌اند باید به آن‌ها توجه شود یعنی ساماندهی جدی صورت بگیرد تا این عزیزان در نظام تعلیم و تربیت جایگاه خودشان را به‌صورت رسمی پیدا کنند، اما متأسفانه این توجه وجود ندارد و طبیعی است که این امر انگیزه معلمان عزیز را برای آموزش دقیق و انتقال درست محتوای درسی دچار چالش کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: سومین موضوع بحث‌های مدیریتی است. ما در عرصه مدیریتی کشور دچار تغییر و تحول هستیم. نظام آموزش‌وپرورش با ورود هر دولتی تغییر می‌کند، یک دولت سیاسی‌تر و یک دولت از نظر سیاسی کمرنگ‌تر در حالی که آموزش‌وپرورش باید دستگاه با ثباتی باشد و از مسائل سیاسی و تغییر دولت‌ها به‌دور باشد. 

عظیمی‌راد اضافه کرد: آموزش‌وپرورش قرار است آینده کشور و آینده‌سازان ما را تربیت کند و بسازد. اگر بخواهیم رویکردهای سیاسی را در عملکرد مدیریتی دخیل کنیم باعث می‌شود که دستگاه آموزش‌وپرورش از افق نگاه برنامه‌ریزی کلان که همان اجرای سند تحول بنیادین است بی‌بهره بماند چون بخشی از این سند شامل مسائل آموزشی ازجمله موضوع افت معدل نیز است. 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بیان کرد: وقتی رؤسای ادارات کل یا مدیران درگیر مسائل روزمره سیاسی و جناحی می‌شوند از وظیفه اصلی خود که مدیریت، راهبری و نظارت بر آموزش است، دور می‌مانند و این همان زنگ خطری است که رخ داده لذا موضوع افت معدل صرفاً مربوط به آقای دکتر کاظمی نیست چون یک سال است که ایشان حضور دارند. این زنگ خطری است که نشان می‌دهد نظام آموزشی ما چند سال است که به‌دلیل کم‌توجهی به سه ضلع دانش‌آموز، معلم و مدیریت دچار آسیب شده است لذا همین کم‌توجهی به اضلاع سه‌گانه باعث شده تا امروز آثار سوء آن را ببینیم و شاهد افت در نظام آموزشی باشیم که ان‌شاءالله با رفع این مشکلات سه‌گانه شاهد رشد بچه‌ها باشیم.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که شاهد بودیم که مجلس از توضیحات وزیر آموزش و پرورش به‌صورت مشروط قانع شد و شش ماه به وزیر فرصت داد تا ایرادات را برطرف کند. آیا در این شش ماه می‌شود شاهد ازبین‌رفتن افت تحصیلی دانش‌آموزان بود؟، گفت: من اعتقادم این است که به هیچ عنوان شش ماه معجزه نمی‌کند. تا زمانی که مشکلات حاکمیتی در بحث دانش‌آموزان، معلمان و سیاست‌گذاری‌های مدیریتی در وزارت آموزش‌وپرورش و کلان دولت، دچار تغییر و تحول بنیادی نشود، واقعاً نمی‌توانیم، اما اگر این مشکلات حل شود ظرف دو تا سه سال می‌توانیم شاهد بازگشت مسیر و رشد خوبی باشیم، اما اینکه مجلس شش ماه فرصت داده، به نظر من هیچ اتفاقی نمی‌افتد و شاید حتی اگر نسبت به این مسائل کم‌توجهی کنیم، ممکن است شاهد بدتر شدن معدل هم باشیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
اين که چند سال پیش مردم گفتند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
هی از معیشت معلم ها میگن مگه کارمندها چقدر حقوق می‌گیرند خب سه ماه تابستون تعطیل. اند ساعت کارشون خیلی کمه ،، برف و بارونم که بیاد همشون تعطیل اند ،، من کارمند بودم با پایین ترین حقوق حتی نتونستم یه خونه بخرم اینقدر ناله و فغان نکردم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
با این وضع کلاسها که همه بالای ۱۵ نفره جایزه نوبل فیزیک رو فقط تو خواب باید ببینیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۱۶ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
وقتی بعضی از مدیران مدرسه برای حفظ میزشان ، دنبال نمرۀ مفت (کیلویی) برای دانش آموزان هستند ، و اگر معلمی این کار را انجام ندهد ، سال بعد او را از آن مدرسه جواب می کنند ،
وقتی بیشتر معلمان در نماز جماعت شرکت نمی کنند ، یا حتی نماز فرادا نمی خوانند ،
و.......
می خواهید وضعیت دانش آموزان ، گل و بلبل باشد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
معلمی که تو زندگیش مونده و شب میره اسنپ کار می کنه ازش انتظار شق القمر نداشته باشین! کشور ما وقتی درست می شه که دولت متوجه بشه آینده مملکت دست وزارت نفت نیست! آینده کشور ما دست وزارت آموزش و پرورش هست. ژاپن و چین و کره و سنگاپور با نظام آموزشیشون به اینجا رسیدن! (من خودم معلم نیستم و شغل آزاد دارم و فقط نظرم رو گفتم). تربیت و نگرش بچه های ما تو خونه شکل نمی گیره بلکه تو مدرسه شکل می گیره.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
اموزش و پرورش باید به روز باشه

ب امکانات فوق العاده نیاز نیس

بخش های خصوصی و ب کمک بگیرید و هزینه حقوق معلمی و به کارآفرین ها و مدیران و افراد شاغل موفق در همه رشته ها حتی پاکبانی ، بدهید ب عنوان کارت امتیاز رده بندی شده برای معافیت ها حرفه ای ، تخفیف در خرید هاشون ،...

یعنی از بین این افراد ، معلمان انتخاب بشوند

تا دانش اموزان از تمامی حرفه ها اشنایی داشته باشند در یک دوره مثلا اول دبیرستان شغل مورد علاقه و مورد استعدادشون ، انتخاب کنه بدون هیچ اجبار
و ۴ سال دبیرستان وارد دوره تحصیل و کاراموزی بشه
و تو ۱۸ سالگی دیگه وارد بازار کار بشه بدون تو جیبی از پدر ، و با کمک مالی از طرف سازمان دولتی

و تو ۲۵ سالگی سربلند بتونه در حد استقلال مالی خودش بره دم در خانه دختری و خواستگاری کنه

و تو جوانی فرزندار بشه

نه مثل ما دهه شصتی ها
فعلا هیچ امکانی نداریم
اونایی ک دارند همه چیز به برکت پارتی بازی و ورود شون به کارمند دولتی هس

نه مثل ک کلا تو شرکتهای خصوصی بیگاری کشیدند ازم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میلاد
۰۹:۴۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
سلام
حقوق یک معلم جواب گوی یک زندگی ساده در شهرستان ها هم نیست خیلی از معلمان نمی توانند ازدواج کنند و یا در آرزوی داشتن خانه و....هستند .شغل معلمی اصلا هیچ گونه مزایایی مثل بن یا حق مسکن یا ....هم ندارند خیلی وقت ها در بیمارستان های دولتی و درمانگاه ها بیمه سلامت قطع است و تمام هزینه را آزاد پرداخت می کنیم.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
با این کلاسهای بالای ۱۵ نفر هیچ توقعی نباید از آموزش و پرورش داشت
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
مگه معلم چی یاد میده؟؟
