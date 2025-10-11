مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری جشنواره شهر کودکی در باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمد ناظم رضوی با اشاره به اینکه این رویداد همزمان با هفته کودک در حال برگزاری است، گفت: ایجاد نشاط و شادابی میان کودکان، تجربه زیسته حضور والدین در کنار فرزندان در موضوعات مرتبط با کودک و کودکی و نیز آموزش حین بازی و تفریح به کودک از جمله اهداف برگزاری جشنواره است. 

وی به بخش‌های مختلف جشنواره شهر کودکی اشاره کرد و اظهار داشت: برپایی ۱۶ غرفه در موضوعات محیط زیست، پسماند، ترافیک، آشنایی با حضرت دوست، خانواده، آتشنشانی، قصه گویی، بازی‌های موزیکال، نقاشی، طراحی روی شن، روانشناسی کودک در کنار بازی‌هایی مانند تیروکمان، دارت، فوتبال دستی شهربازی بادی از جمله ویژگی‌های شهر کودکی است. 

ناظم رضوی با بیان اینکه دعوت از هنرمندان حوزه کودک و پخش این رویداد از شبکه تهران ویژگی دیگر جشنواره است، افزود: حضور شخصیت‌های هنری و عروسکی محبوب کودکان، سرود و مسابقه منجر به استقبال گسترده کودکان و والدین آنان از این رویداد شده است.

جشنواره شهر کودکی تا پایان هفته کودک از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در ضلع جنوبی امامزاده حسن در خیابان رشیدی جهان برپاست.

