باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی در سفر به شیراز با حضوردر دبیرستان متوسطه دوره دوم شبانه‌روزی عشایری شیرازبا معلمان ودانش آموزان این آموزشگاه دیدار وگفتگو کرد وطرح اتصال این این واحد آموزشی را به شبکه پرسرعت فیبر نوری افتتاح کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اتصال این مدرسه را به فیبر نوری، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت ارتباطی و آموزشی برای جامعه عشایری برشمرد که امکان بهره‌مندی دانش‌آموزان از خدمات آموزش آنلاین، محتوای دیجیتال و زیرساخت‌های نوین یادگیری را فراهم می‌کند.

هاشمی دسترسی مدارس عشایری به شبکه پایدارو پرسرعت را یکی از ضرورت‌های توسعه آموزشی در کشوردانست وگفت: عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که همه دانش‌آموزان، از روستا تا شهر و از عشایر تا مناطق مرکزی، به فرصت‌های برابر در فضای فناوری و ارتباطات دسترسی داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با دانش‌آموزان عشایری، با یادآوری خاطره‌ای از دوران تحصیل خود، بر نقش تربیت در شکل‌گیری مسیر موفقیت تأکید کرد واز دانش‌آموزان خواست قدردان زحمات معلمان و والدین خود باشند و با پشتکار، مسیر رشد و پیشرفت را ادامه دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با معرفی خود به عنوان یک «عشایرزاده» گفت:من هم روزی در همین مدرسه شبانه‌روزی عشایری درس می‌خواندم. مسیر موفقیت از همین‌جا آغاز شد و شما نیز اگر تلاش کنید، می‌توانید به جایگاه‌های بالایی برسید و به خوبی می‌دانم که تلاش دانش‌آموزان عشایری برای موفقیت چقدرارزشمند است. این نسل می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری، مرز‌های آموزش را طی کند.

هاشمی با اشاره به تلاش‌های وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق دوردست گفت: عدالت آموزشی بدون عدالت فناورانه ممکن نیست و فرزندان عشایر باید به همان اندازه که در شهر‌های بزرگ از امکانات آموزشی بهره‌مند می‌شوند، به اینترنت پایدار، محتوای دیجیتال و ابزار‌های نوین یادگیری نیز دسترسی داشته باشند.

او خطاب به دانش‌آموزان حاضر گفت: استعداد‌های شما یکی از بزرگترین سرمایه‌های کشور است و ما به آن افتخار می‌کنیم. ما وظیفه خودمان می‌دانیم که هر آنچه در توان داریم برای شما بگذاریم تا بتوانید مسیر را با حداقل زحمت طی کنید.

در ادامه، وزیر ارتباطات از نزدیک از فضای مطالعه، خوابگاه، سالن غذاخوری و همچنین زیرساخت‌های فناوری مدرسه بازدید و از دانش‌آموزان خواست تا مشکلات خود در حوزه اینترنت، تجهیزات آموزشی را بیان تا راهکار‌های لازم برای رفع آنها در دستور کار قرار گیرد.

خاطر نشان می‌شود: در این بازدید دکتر حسین علی امیری؛ استاندار فارس، انصاری؛ معاون استادار، مهندس محسن کلاری؛ مدیرکل آموزش وپرورش فارس، دکتر حسنعلی محمدی؛ نماینده مردم فسا درمجلس شورای اسلامی، کریمی؛ مدیر کل امور عشایر استان، محمودی؛ مدیر کل مخابرات استان، حمیدرضا سلیمانپور؛ مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان، سرهنگ شکوهی؛ فرمانده سپاه عشایر استان، میثم رضازاده چگینی؛ مدیر آموزش و پرورش عشایر فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را همراهی کردند.

منبع: آموزش و پرورش فارس