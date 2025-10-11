زن زندانی که به اتهام قتل هوویش به قصاص محکوم شده بود، پس از ۱۹ سال با شرط اولیای دم مبنی بر آزاد کردن ۱۵ زن زندانی دیگر از مرگ نجات یافت و به زندگی برگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- دی سال ۱۳۸۵ بود که خبر قتل زنی جوان در خانه‌اش به پلیس یکی از شهر‌های استان فارس اعلام شد. خواهر مقتول که جسد را پیدا کرده بود، پریشان و وحشت زده گفت: چند روزی از خواهرم بی‌خبر بودم، از شوهرش هم خبری نبود، به همین خاطر به خانه‌اش رفتم، اما هر چه در زدم کسی باز نکرد، کفش‌های خواهرم پشت در بود و مطمئن بودم که او خانه است. چون کلید خانه‌اش را داشتم در را باز کردم و وارد شدم، اما با جسد خواهرم در اتاق روبه رو شدم. وسایل پذیرایی از میهمان هم روی میز بود. به دنبال این تماس تیم جنایی راهی خانه مورد نظر شدند. بررسی کارشناسان نشان می‌داد زن جوان بر اثر خفگی به قتل رسیده است. در ادامه مشخص شد مقتول همسر دوم مردی بوده که به گفته همسایه‌ها آخرین بار او و هوویش وارد خانه مقتول شده بودند؛ بنابراین تحقیقات برای دستگیری زوج جوان آغاز شد تا اینکه یک ماه بعد هر دو نفر در یکی از شهر‌های جنوبی کشور دستگیر شدند.

 زوج جوان در تحقیقات اولیه منکر جنایت بودند تا اینکه مینا چند روز پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و گفت: «از آنجایی که بچه‌دار نمی‌شدم قبول کردم که همسرم دوباره ازدواج کند. اما بعد از ازدواج‌اش پشیمان شدم، چون تحمل دیدن هوویم را نداشتم. از شوهرم خواستم او را طلاق دهد وقتی راضی شد و موضوع را به زنش گفت، او مخالفت کرد. روز حادثه با شوهرم به خانه شهین رفتیم تا با او صحبت کنیم، اما دعوایمان شد و من او را خفه کردم.

انکار در دادگاه

گرچه مینا در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرده بود، اما در مراحل بعدی تحقیقات و زمانی که پای میز محاکمه قرار گرفت، منکر جنایت شد و گفت: «من قاتل نیستم شوهرم او را کشت، اما به من گفت تو قتل را گردن بگیر، چون تو یک زن هستی تو را قصاص نمی‌کنند و برایت رضایت می‌گیرم. من هم که کم سن و سال بودم باور کردم و قتل را گردن گرفتم، وگرنه شوهرم قاتل است.

دوبار ملاقات با چوبه دار

گرچه زن جوان چنین اظهاراتی داشت، اما شوهرش منکر قتل شد و بدین ترتیب قضات دادگاه کیفری باتوجه به درخواست اولیای دم، مینا را به قصاص و شوهرش را به ۵ سال حبس محکوم کردند. هرچند زن جوان همچنان منکر ارتکاب قتل بود، اما حکم تأیید شد و شوهرش نیز پس از ۵ سال از زندان آزاد شد و به مکان نامعلومی گریخت. از سویی مینا دوبار پای چوبه دار رفت. بار اول اولیای دم برای اجرای حکم حضور پیدا نکردند و دومین بار نیز با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای محل جرم و خیرین، اولیای دم به او مهلت دادند.

شرطی برای بخشش

در حالی که ۱۹ سال از این ماجرا گذشته بود، سرانجام تلاش واحد صلح و سازش برای گرفتن رضایت نتیجه داد و اولیای دم در برابر خواسته صلح یاران برای رضایت شرطی تعیین کردند. خانواده مقتول اظهار کردند برای اعلام رضایت به مینا او باید ۱۵ زن زندانی را آزاد کند. با پذیرش این شرط و با کمک نیکوکاران، هیأت صلح و سازش و چند تن از بازیگران سینما و تئاتر کشورمان، ۱۴ زن محکوم جرایم مالی و یک زن که به خاطر قتل شوهرش زندانی بود و اولیای دم شرط آزادی او را پرداخت دیه عنوان کرده بودند، آزاد کردند. بدین ترتیب مینا نیز پس از ۱۹ سال حبس و دوبار ملاقات با چوبه دار از مرگ رهایی یافت و با توجه به اینکه زمان زیادی در زندان بود با رأی قضات آزاد شد و به زندگی برگشت.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: زندانی ، زنان
خبرهای مرتبط
هنجارشکن سابقه‌دار در شرق تهران دستگیر شد
قتل دختر به خاطر جواب منفی در ازدواج
خرید ۲ میلیارد تومان لوازم التحریر شرط بخشش قاتل
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
آزادی پسر گروگانگیر پس از ۷ سال حبس؛
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
۱۹ سال از مرگ بدتر هست فایده نداره برای زندگی کردن کاش قصاص می‌شدی بهتر تا ۱۹ سال
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۳۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
شوهرش فرار کرده و گریخته...جای سوال چرا کارآگاهان پلیس شک نکردند شاید زنه راست گفته و کار شوهرش بوده
۰
۶
پاسخ دادن
طرح حمایت از مادران شیرده ادامه دارد
جزئیات طرح اعتبار ملی/ اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی
پرونده فساد چای دبش به سرانجام رسید
تأمین مالی آسان‌تر برای صنعت پوشاک/ مقابله با قاچاق در اولویت صنعت پوشاک
برگزاری هفته ملی سلامت روان با برنامه‌های متنوع
ارائه ۱۵ میلیون نفر ساعت خدمات روانشناختی در بهزیستی/ کارزار سلامت روان رونمایی شد
پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا آغاز می‌شود
تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود
آخرین اخبار
برگزاری هفته ملی سلامت روان با برنامه‌های متنوع
طرح حمایت از مادران شیرده ادامه دارد
پرونده فساد چای دبش به سرانجام رسید
جزئیات طرح اعتبار ملی/ اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی
تأمین مالی آسان‌تر برای صنعت پوشاک/ مقابله با قاچاق در اولویت صنعت پوشاک
ارائه ۱۵ میلیون نفر ساعت خدمات روانشناختی در بهزیستی/ کارزار سلامت روان رونمایی شد
پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا آغاز می‌شود
تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود
جمع‌آوری حدود ۵۰۰ خودرو زیرباری از میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار
انجام ۲۱ عملیات امدادونجات در تهران طی هفته گذشته
مراقب کلاهبرداری با وعده «وام فوری» باشید
طرح ملی «طاها» برای اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ پوشاک در مسیر اجرا قرار گرفت
بازگشایی دسترسی شمال به جنوب بزرگراه آیت‌الله سعیدی/ میدان جی تا پایان سال به بهره‌داری می‌رسد
کشف بیش از نیم تن الیاف آغشته به شیشه توسط پلیس فرودگاه اصفهان
بارگذاری ۱۱۴ میلیون رأی قضایی در سامانه تناد/ مردم به حقوق خود آگاه نیستند
دستگیری ۳ شکارچی متخلف در پارک سرخه‌حصار
برخورد پژوپارس با گاردیل و پژو ۲۰۷/ یک نفر فوت شد
گسترش همکاری‌های حقوقی ایران و روسیه در مجمع حقوقی
۱۰۰۰ مدرسه تهران به انرژی خورشیدی مجهز می‌شوند
تعیین تکلیف پرونده‌های مالکیت زمین کشاورزان تسریع شود
دستگیری قاتل فراری کمتر از ۲۴ ساعت در شهرری
۵۸۶۴ نفر در آزمون مشاوران خانواده شرکت کردند/ نتایج آزمون ۴۵ روز بعد اعلام می‌شود
تدوین شیوه‌نامه مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست
رشد ۲۷ درصدی کمک‌های مردمی به کمیته امداد در سال جاری
ورود ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان بی‌آر‌تی پایتخت
ساخت بیش از ۱۳ هزار مسکن برای مددجویان بهزیستی/ ۱۱۲ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه
هنجارشکن سابقه‌دار در شرق تهران دستگیر شد
آغاز ثبت‌نام وام ۵۰ میلیونی برای روستاییان/ جمعیت روستایی ایران از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است
افزایش پله برقی‌های مترو / تعداد پله برقی‌های مترو به هزار و ۳۲۶ دستگاه رسید
احیا و راه‌اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد