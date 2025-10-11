دولت دونالد ترامپ بیش از ۴۰۰۰ کارمند فدرال را در حالی که تعطیلی دولت ادامه دارد، اخراج کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش ان بی سی نیوز، با استناد به پروندهای در دادگاه، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بیش از ۴۰۰۰ کارمند فدرال را در حالی که تعطیلی دولت ادامه دارد، اخراج کرد.
راس ووت، مدیر بودجه کاخ سفید در X پستی منتشر کرد و گفت که "RIFها آغاز شدهاند"، که به کاهش نیروی کار کارمندان فدرال اشاره دارد. RIFها برای کارمندان هفت وزارتخانه ارسال میشوند که بیش از نیمی از اخراجها مربوط به وزارت خزانه داری و وزارت بهداشت و خدمات انسانی است و سایر آژانسهای تحت تأثیر آن عبارتند از وزارت امنیت داخلی، آموزش، انرژی، مسکن و توسعه شهری و آژانس حفاظت از محیط زیست.
پیش از این، رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر بیضی شکل کاخ سفید اظهار داشت که این اخراجها در درجه اول دموکراتها را هدف قرار میدهد، زیرا "آنها این کار را شروع کردند".