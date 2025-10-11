دولت دونالد ترامپ بیش از ۴۰۰۰ کارمند فدرال را در حالی که تعطیلی دولت ادامه دارد، اخراج کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش ان بی سی نیوز، با استناد به پرونده‌ای در دادگاه، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بیش از ۴۰۰۰ کارمند فدرال را در حالی که تعطیلی دولت ادامه دارد، اخراج کرد.

راس ووت، مدیر بودجه کاخ سفید در X پستی منتشر کرد و گفت که "RIF‌ها آغاز شده‌اند"، که به کاهش نیروی کار کارمندان فدرال اشاره دارد. RIF‌ها برای کارمندان هفت وزارتخانه ارسال می‌شوند که بیش از نیمی از اخراج‌ها مربوط به وزارت خزانه داری و وزارت بهداشت و خدمات انسانی است و سایر آژانس‌های تحت تأثیر آن عبارتند از وزارت امنیت داخلی، آموزش، انرژی، مسکن و توسعه شهری و آژانس حفاظت از محیط زیست.

پیش از این، رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر بیضی شکل کاخ سفید اظهار داشت که این اخراج‌ها در درجه اول دموکرات‌ها را هدف قرار می‌دهد، زیرا "آن‌ها این کار را شروع کردند".

برچسب ها: دونالد ترامپ ، تعطیلی دولت
خبرهای مرتبط
ترامپ برای معامله غزه اهرم فشار به کار گرفت، اما مسائل تعیین کننده باقی است
رکوردشکنی طلای جهانی: قیمت هر اونس از ۴ هزار دلار عبور کرد
ادامه تعطیلی دولت موجب کمبود کارکنان و اخلال در فرودگاه‌های آمریکا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
غصه دولت مردان آمریکا را نباید خورد ترامپ کثری بودجه شو از گاو های شیرده عربها تامین میکنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
دولت هم باید بتونه براحتی کارکنای خلافکار رو اخراج کنه
۰
۱
پاسخ دادن
هیچ‌کس از حادثه کارخانه مهمات‌سازی در تنسی آمریکا جان سالم به در نبرد
درگیری‌های گسترده مرزی میان طالبان و ارتش پاکستان؛ سقوط پایگاه‌های مرزی
بدران: مذاکرات مرحله دوم آتش‌بس پیچیده و دشوار خواهد بود
اعتراض شدید مردم تل‌آویو به نام نتانیاهو در میانه سخنرانی ویتکاف + فیلم
رئیس سنتکام: هیچ نیروی آمریکایی به غزه اعزام نخواهد شد
عملیات انتقامی طالبان علیه پاکستان خاتمه یافت
ساکنان خان یونس با تلی از خاکستر به جای خانه‌های خود روبه‌رو شدند + فیلم
حق ورود به خاک افغانستان را برای خود محفوظ می‌دانیم
مکرون برای گفت‌و‌گو درباره آتش‌بس غزه به مصر می‌رود
متقی در هند؛ روابط کابل و دهلی روشن است
آخرین اخبار
عملیات انتقامی طالبان علیه پاکستان خاتمه یافت
اعتراض گسترده مردم نروژ به حضور تیم اسرائیلی در بازی‌های مقدماتی جام جهانی + تصاویر
اعتراض شدید مردم تل‌آویو به نام نتانیاهو در میانه سخنرانی ویتکاف + فیلم
بدران: مذاکرات مرحله دوم آتش‌بس پیچیده و دشوار خواهد بود
درگیری‌های گسترده مرزی میان طالبان و ارتش پاکستان؛ سقوط پایگاه‌های مرزی
حق ورود به خاک افغانستان را برای خود محفوظ می‌دانیم
مدال طلای بوکسور افغانستانی در قهرمانی اروپا
فیلمساز افغانستانی برنده جایزه جشنواره تورنتو شد
برگزاری نمایشگاه «غزه زخمی بر وجدان بشریت» در کابل
کشف ۲۰ تُن کالای قاچاق در عملیات طالبان در نیمروز
هیچ‌کس از حادثه کارخانه مهمات‌سازی در تنسی آمریکا جان سالم به در نبرد
مکرون برای گفت‌و‌گو درباره آتش‌بس غزه به مصر می‌رود
رئیس سنتکام: هیچ نیروی آمریکایی به غزه اعزام نخواهد شد
رشد ۲۹ درصدی تردد کامیون‌های باری ایران و افغانستان
هشدار کابل به اسلام آباد؛ به متجاوزین پاسخی پشیمان کننده می دهیم
متقی در هند؛ روابط کابل و دهلی روشن است
بازگشت به شهر غزه؛ نشانه‌ای از مقاومت و پایداری فلسطینیان + فیلم
ساکنان خان یونس با تلی از خاکستر به جای خانه‌های خود روبه‌رو شدند + فیلم
هزاران نفر در لندن برای «صلح پایدار» در غزه تظاهرات کردند + فیلم
حمله بی‌سابقه تاکر کارلسون به نتانیاهو و سیاست‌های رژیم اسرائیل
جو بایدن برای درمان سرطان تحت پرتو درمانی قرار گرفت
بازگشت ۲۵۰ هزار فلسطینی به شهر غزه + تصاویر
شمار شهدای غزه افزایش یافت
عملیات ۱۲ ساعته جنگنده‌های انگلیس به همراه آمریکا و ناتو در نزدیکی مرز روسیه
۹۵۰۰ نفر در نوار غزه مفقود شده‌اند
وزرای خارجه مصر و آمریکا درباره آتش‌بس غزه گفت‌و‌گو کردند
حمله پهپادی در سودان ۳۰ کشته بر جا گذاشت
سقوط ۸۰ درصدی ارز دیجیتال ترامپ
توافق کره شمالی و ویتنام در زمینه‌های دفاعی
آنچه غزه نیاز دارد؛ میلیاردها دلار برای بازسازی ویرانی‌های اسرائیل+فیلم