پسر آشپز که عاشق دختر صندوقدار رستوران شده بود، وقتی از او جواب منفی شنید در اقدامی هولناک دختر را به قتل رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: «در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در یکی از مجتمعهای تجاری شهر قزوین، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. در بررسیهای اولیه مشخص شد خانمی که در یکی از رستورانهای این مجتمع تجاری کار میکرده با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و ضارب نیز متواری شده است که کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی و بهرهجویی از ظرفیتهای درون و برونسازمانی مطلع شدند که قاتل پس از ارتکاب جنایت به منزل یکی از بستگانش در منطقه الموت مراجعه و هماکنون خود را در مناطق صعبالعبور کوهستانی پنهان کرده است.»
سردار طرهانی بیان کرد: «مأموران پلیس با هماهنگی قضایی به مناطق صعبالعبور شناسایی شده اعزام شدند و قاتل را در مخفیگاهش دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.»
بررسیها نشان داد متهم آشپز رستوران بوده و به خاطر شنیدن جواب منفی از سوی دختر جوان، او را در آسانسور مجتمع کشته است.
منبع: روزنامه ایران