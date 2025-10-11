پسر آشپز که عاشق دختر صندوقدار رستوران شده بود، وقتی از او جواب منفی شنید در اقدامی هولناک دختر را به قتل رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار محمد‌قاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: «در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در یکی از مجتمع‌های تجاری شهر قزوین، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. در بررسی‌های اولیه مشخص شد خانمی که در یکی از رستوران‌های این مجتمع تجاری کار می‌کرده با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و ضارب نیز متواری شده است که کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی و بهره‌جویی از ظرفیت‌های درون و برون‌سازمانی مطلع شدند که قاتل پس از ارتکاب جنایت به منزل یکی از بستگانش در منطقه الموت مراجعه و هم‌اکنون خود را در مناطق صعب‌العبور کوهستانی پنهان کرده است.»

سردار طرهانی بیان کرد: «مأموران پلیس با هماهنگی قضایی به مناطق صعب‌العبور شناسایی شده اعزام شدند و قاتل را در مخفیگاهش دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.»

بررسی‌ها نشان داد متهم آشپز رستوران بوده و به خاطر شنیدن جواب منفی از سوی دختر جوان، او را در آسانسور مجتمع کشته است.

منبع: روزنامه ایران

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
لعنت به این بیشرفایی که دختر مردم رو کشتن چه این قزوینیه چه اون جنوبیه...ظالم باید هلاک بشه...حالا هر ناکسی میخواد باشه.
اونیم که میگه دختر زیاده چرا کشتیش واقعا فکر کنه این دختر که کشته شده خواهر یا دختر یا مادر خودش بوده واقعا بازهم میگه دختر زیاده....مردم با چه زحمتی بچه بزرگ میکنن که یه بیشرف بیاد اون رو به قتل برسونه....لعنت و مرگ بر کل ظالم ها باد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
واقعا حق اعدام باشه کم هست این همه دختر اون که گفته نه به دردت نمی‌خورد بدبخت بیچاره گفتم اعدام برای تو کم هست باید بگذارند توی بشکه قیر تا ذوب بشی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
این جانوران را اعدام کنید که بویی از انسانیت و اخلاق و اسلام نبردن و قبله آنها رفتار های وحشیانه غربی هست.
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
میگه دختر فراوان !!!
خنده داره !!!
معمولا جوانان حاضر نیستند با دخترهای بی بند و بار
ازدواج کنند !!!
۱۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
چه ربطی داره؟ مگر فقط همین یکی سالم و حسابی بوده (به فرض سالم بودنش)
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
مشخصه مشکل داری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
با توهین و خشونت که چیزی درست نمیشه
خب باید گفت این نشد یک دختر دیگه رو میگیرم خب الان که دختر مجرد تو هر شهر فراوان
دیگه چرا قتل ‌‌؟!
۳
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
قطعا دلیل دیگه ای داره و فقط نه گفتن ساده نیست
احتمالا رابطه داشتن و بعدش دختره خواسته پسر را ول کنه و باهاش ازدواج نکرده
احتمالا بازیش داده
وگرنه برای نه ساده قتل نمیکنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
دلبندم دختر و پسر تو هر شهری فراووونه .
ولی دختر و پسری که اهل زندگی کردن باشن و واقعا زندگی کردن بلد باشن زیاد نیست .
دخترا به نوعی و پسرا به نوعی اصلا اصول اولیه ازدواج و یکی شدن رو هم نمیدونن .واسه همینه که طلاق اینقد زیاد شده و تا تقی به توقی میخوره جدا میشن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
دختران و پسران جوان باید هم " نه " گفتن را یاد بگیرند هم توانایی "نه "شنیدن را داشته باشند ،باید عشق دو طرفه باشد
۲
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
اگر اعدام نشود انگار خون تمام انسان های روی زمین به هدر رفته ، یکی برای همه ،همه برای یکی .
۵
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
تصمیم با اولیا دم مقتول
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
باید سریع به جهنم بفرستنش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
عفولازم نیست ، اعدامش کنید.
یا
عفو، لازم نیست اعدامش کنید.
بالاخره چه کار باید کرد؟
در اینجا باید به کاما توجه کنید نه به قوانین مربوطه
کاما در اینجا همان پارتی است.
به علاکت کاما توجه کنید.
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
تصمیم با اولیا دم مقتوله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
اگر اعدام نشود خونش حدر می رود
باید بلادرنگ اعدام شود
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
این همه دختر خوب
چه کاری بود انجام دادی؟
۳
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
این نشد یکی دیگه ،ازاین دخترا زیاد،خدا میدونه دختره چکار کرده که پسر بیچاره به این روز افتاده،با هزار ادا و حیله خودشون را غالب میکنن بعد میگن نه....
۲۵
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
این نشد یکی دیگه ? آخه موضوع این است فقط همین یکی لیلی اون مجنون بود!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
کج فهم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
وحشی آمازونی
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
حیوون
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
عجب ما چقدر روان شناس اهل کتاب وفلسوف داریم
بابا طرف زده یکی رو کشتههه حالا به هردلیلی دنبال زیر بغل مار ید
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
روانشناس و اهل فلسفه
فقط تو کتاب و نظریه ها غوطه ورند تو کتابخونه و چهار دیواری دانشگاه . راهکار نمیدن چون تو جامعه نیستن

اینجا راهکار دادم چون نویسنده کتاب حال خودش تو لجن المان کشور پیشرفته رفته بود در حد افسردگی و خودکشی

من راهکار دادم چون دکترا پژوهشگر خودمون درگیر افسردگی شدید بوده هیچ روانشناسی هیچ فیلسوفی کمک ش نتونست کمک ش کنه
همین کتاب نیروی حال ، از افسردگی ش رها کن و کل زندگی شو تغییر داده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
اعدامش کنید تا معدوم بشه .
۲
۱۶
پاسخ دادن
