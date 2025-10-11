رهبر کره شمالی در دیدار با دیمیتری مدودف خواستار توسعه بیشتر روابط متحدانه با مسکو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در دیدار با دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه و رئیس حزب روسیه متحد، خواستار توسعه بیشتر روابط متحدانه با مسکو شده است.

مذاکرات بین مدودف و دبیرکل حزب کارگران کره در ۱۰ اکتبر برگزار شد. کیم جونگ اون از سفر مدودف به پیونگ یانگ به عنوان نمادی از حمایت و همبستگی قاطع مردم روسیه "با آرمان عادلانه حزب کارگران کره" استقبال کرد. او گفت که این سفر به عنوان لحظه‌ای مهم برای گسترش و توسعه پویاتر روابط کره و روسیه، که به سطح جدیدی رسیده است، به یک مشارکت و اتحاد استراتژیک قدرتمند و جامع خدمت خواهد کرد.

در جریان سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به پیونگ یانگ در ژوئن ۲۰۲۴، روسیه و جمهوری دموکراتیک خلق کره یک توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع، از جمله ارائه کمک نظامی در صورت حمله مسلحانه به یکی از کشورها، امضا کردند.

در جریان رژه به افتخار هشتادمین سالگرد حزب کارگران کره، مدودف یکی از مهمانان کلیدی بود که به همراه کیم جونگ اون روی سکو ظاهر شد. در تصویری که خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر کرده، لی کیانگ، نخست وزیر چین، در سمت راست کیم جونگ اون و تو لام، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام در سمت چپ او ایستاده‌اند.