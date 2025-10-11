تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران در مرحله نخست حذفی رقابت‌های قهرمانی جهان مغلوب استرالیا شد و به کار خود در این مسابقات پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار‌های مرحله حذفی رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان از جمعه ۱۸ مهر)در دوحه قطر آغاز شد.

تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران که با کسب مقام سوم گروه مرحله مقدماتی به مرحله حذفی صعود کرده بود، عصر دیروز به مصاف استرالیا رفت و دو بر صفر مغلوب این تیم شد.

عارف ملکی و مصطفی قلی‌پور با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۲ نتیجه را به حریف خود واگذار کردند و به کار خود در رقابت‌های جهانی پایان دادند.

مازیار هوشمند به عنوان سرمربی، افشین خدایاری (سرپرست) و مهدی ابارشی (پزشک) ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

منبع: فدراسیون والیبال

برچسب ها: والیبال ساحلی ، تیم ملی والیبال ساحلی
خبرهای مرتبط
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین_۲۰۲۵؛
سید میلاد تقوی: توقع از تیم‌های ملی والیبال در بازی‌های آسیایی جوانان بالاست و این منطقی است
برگزاری دومین اردوی المپیکی برای تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رکوردشکنی پدیده وزنه‌برداری ایران/ نصیری نقره گرفت
قلعه نویی: از عملکرد بازیکنانم با وجود باخت برابر روسیه راضی هستم
هت‌تریک کاروان پاراوزنه‌برداری ایران در کسب طلا
صعود پنج نماینده ایران به مرحله حذفی کانتندر جوانان تونس
واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه صادر نشدن کارت بازی اوریه
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ چهارمین طلای ایران ضرب شد
ایران قهرمان تیمی زورخانه‌ای آسیایی شد
کادر فنی تیم ملی فوتبال باید تغییر کند/ با این وضعیت در جام جهانی کیسه گل می‌شویم
امید به درخشش تیم ملی در جام جهانی به رویا شباهت دارد
پیروزی آسان آلمان و برد فرانسه با درخشش امباپه+ فیلم
آخرین اخبار
پایان کار ملی‌پوشان والیبال ساحلی در قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان
امید به درخشش تیم ملی در جام جهانی به رویا شباهت دارد
کادر فنی تیم ملی فوتبال باید تغییر کند/ با این وضعیت در جام جهانی کیسه گل می‌شویم
طالبی: تیم‌های بزرگ با روند رو به رشد فاصله دارند/ بستر لازم برای بازیکنان خارجی مطرح فراهم نکردیم
پیروزی آسان آلمان و برد فرانسه با درخشش امباپه+ فیلم
قلعه نویی: از عملکرد بازیکنانم با وجود باخت برابر روسیه راضی هستم
صعود پنج نماینده ایران به مرحله حذفی کانتندر جوانان تونس
واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه صادر نشدن کارت بازی اوریه
رکوردشکنی پدیده وزنه‌برداری ایران/ نصیری نقره گرفت
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ چهارمین طلای ایران ضرب شد
هت‌تریک کاروان پاراوزنه‌برداری ایران در کسب طلا
ایران قهرمان تیمی زورخانه‌ای آسیایی شد
روسیه ۲ - ۱ ایران/ شکست شاگردان قلعه‌نویی در سرزمین تزار‌ها
ترکیب تیم‌های ملی ایران و روسیه اعلام شد
آلگری بهترین مربی ماه سری آ شد
شکست سنگین کره جنوبی مقابل برزیل/ فرار ژاپن از شکست مقابل پاراگوئه
فرار وزنه‌بردار ایران از اوت شدن در گروه B قهرمانی جهان
دومین طلای کاروان پاراوزنه‌برداری در مسابقات جهانی ضرب شد
همگروه‌های تیم ملی تنیس روی میز مردان در آسیا مشخص شدند
صعود واترپلو ایران به فینال آسیا با شکست سامورایی‌ها
مجموعه تنیس استقلال به مزایده گذاشته شد!
ضرب اولین طلای تاریخ پاراوزنه‌برداری بانوان ایران در جهان
دیدار رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران با رئیس فدراسیون جهانی والیبال