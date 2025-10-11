باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار‌های مرحله حذفی رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان از جمعه ۱۸ مهر)در دوحه قطر آغاز شد.

تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران که با کسب مقام سوم گروه مرحله مقدماتی به مرحله حذفی صعود کرده بود، عصر دیروز به مصاف استرالیا رفت و دو بر صفر مغلوب این تیم شد.

عارف ملکی و مصطفی قلی‌پور با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۲ نتیجه را به حریف خود واگذار کردند و به کار خود در رقابت‌های جهانی پایان دادند.

مازیار هوشمند به عنوان سرمربی، افشین خدایاری (سرپرست) و مهدی ابارشی (پزشک) ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

منبع: فدراسیون والیبال