سومین رویداد فرهنگی و آموزشی سه نسلی‌ها به مناسبت فرا رسیدن هفته سالمندان و با حضور ۵۰۰ خانواده در قالب ۸۸۸ شهروند از منطقه ۱۸ پایتخت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، در این رویداد که تجربه برگزاری آن برای سومین سال پیاپی از سوی اداره سلامت منطقه بدست آمده بود، شرکت کنندگان از محلات هجده گانه با تشکیل تیم هایی متشکل از پدر بزرگ، مادر بزرگ، فرزند و نوه با محوریت موضوعات تفکیک پسماند از مبداء، حمل و نقل عمومی، فضای سبز، احترام به قوانین راهنمائی و رانندگی و کانون خانواده دیوار نگاره‌ای را نقاشی و در معرض دید عموم قرار دادند.

برپایه این گزارش، هیأت داوران رویداد نیز پس از ارزیابی به ثبت رسیده، تعداد ۱۸ خانواده از محلات مختلف منطقه را برگزیده و حائز دریافت تندیس، لوح یادبود و هدایای نقدی ۳۰ میلیون ریالی شدند.

این گزارش حاکی است، آئین اختتامیه این رویداد نیز پس از اجرای بخش‌های متنوع هنری، فرهنگی، آموزشی و سرگرمی توسط هنرمندان برجسته صدا و سیما با حضور محمدی شهردار منطقه و ادب معاون اداره کل سلامت برگزار و از تیم‌های برگزیده تقدیر بعمل آمد.

گفتنی است: اداره مدیریت پسماند منطقه نیز همراه با اداره سلامت بعنوان متولی برگزاری این رویداد تعداد ۵ جایزه نقدی را به شرکت کنندگان بخش نقاشی تفکیک پسماند از مبداء که مخازن پلاستیکی را تشخیص و با رنگ آبی به تصویر کشیده بودند، اختصاص داده بود.

برچسب ها: سالمندان ، شهرداری
