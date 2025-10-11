رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: میانگین قیمت مسکن در تهران طی ماه گذشته به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  میانگین قیمت مسکن در شهر تهران طی یک ماه گذشته بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است گفت: قیمت مسکن در بخش اجاره تغییری نداشته است، اما قیمت‌های خرید و فروش مسکن طی دو ماه گذشته با افزایش رو‌به‌رو شده و همین امر خود باعث شده که میزان معاملات مسکن هم در طی این مدت کاهش پیدا کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: در مناطق شمالی تهران تغییرات قیمتی مشهود بوده، اما در مناطق جنوبی، شاهد افزایش میانگین قیمت واحد‌های کوچک بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان بوده‌ایم. با این حال، داده‌های سامانه‌های معاملاتی هنوز کاهش یا تثبیت محسوسی را نشان نمی‌دهند.

او تاکید کرد: آماری دقیقی از میزان معاملات مسکن در این مدت به دلیل آنکه قرارداد‌ها در سامانه خودنویس ثبت می‌شود و امکان دسترسی مشاوران املاک به آن وجود ندارد بنابراین امکان پذیر نیست، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که میزان معاملات مسکن در طی این مدت با کاهش رو‌به‌رو شده و  افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد تأثیر مستقیمی بر وضعیت اجاره و معاملات ملکی گذاشته است. این عوامل باعث شده بازار‌های موازی، مانند بازار ارز و طلا، نیز بر روند قیمتی مسکن اثرگذار باشند.

وی افزود: در حال حاضر، بیشتر قرارداد‌هایی که در سامانه‌ها ثبت می‌شود، مربوط به تمدید قرارداد‌های قبلی است و حجم معاملات جدید نسبت به گذشته کاهش یافته است. به همین دلیل لازم است 

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن‌
