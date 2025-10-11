آغاز صید ماهیان استخوانی خزر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f2\u06f0\u06f0 \u0635\u06cc\u0627\u062f \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc \u062e\u0632\u0631 \u0628\u0627 \u067e\u0647\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u0648\u0631 \u062f\u0631\u062d\u0627\u0644 \u0635\u06cc\u062f \u0645\u0627\u0647\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u06f6 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0646 \u0645\u0627\u0647\u06cc \u0633\u0641\u06cc\u062f\u060c \u06a9\u0641\u0627\u0644 \u0648 \u06a9\u0641\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc \u062e\u0632\u0631 \u0635\u06cc\u062f \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n