آغاز صید ماهیان استخوانی خزر + فیلم

صیادان مازندرانی در حال صید ماهی استخوانی خزر، هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهار هزار و ۲۰۰ صیاد مازندرانی در دریای خزر با پهن کردن تور درحال صید ماهیان استخوانی هستند.

پیش‌بینی می‌شود امسال ۶ هزار تن ماهی سفید، کفال و کفور از دریای خزر صید شود.

 

