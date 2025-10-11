تیم ملی فوتبال روسیه با شکست تیم ملی ایران موفق شد همچنان شکست ناپذیر باقی بماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری دوستانه، شامگاه جمعه ۱۸ مهر در ورزشگاه ولگوگراد آرنا به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان «والری کارپین» خاتمه یافت تا روسیه به نخستین پیروزی خود مقابل ایران دست یابد.

به گزارش سایت روسی «news.sportbox»، برای تیم ملی روسیه دیمیتری ووروبیوف و الکسی باتراکوف گلزنی کردند و تک‌گل ایران را امیرحسین حسین‌زاده به ثمر رساند.

این مسابقه با حضور ۴۲ هزار و ۳۸۷ تماشاگر برگزار شد. پیش از این، دو دیدار رو در روی تیم‌های ملی ایران و روسیه با نتیجه تساوی خاتمه یافته و یک بار نیز ایران پیروز شده بود. اکنون روند بدون شکست شاگردان کارپین به ۲۱ بازی رسیده است.

لازم به ذکر است که تاکنون تیم ملی روسیه موفق به شکست ایران نشده بود؛ اما تیم ایران در سه تقابل با تیم ملی شوروی سابق شکست خورده بود.