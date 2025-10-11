باشگاه خبرنگاران جوان _ به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن‌های ورزشی، این رقابت‌ها با شرکت ۱۳۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور و در چهار ماده برگزار شد که در بخش تیمی تیم هرمزگان در جایگاه نخست ایستاد، گیلان دوم شد و تیم مازندران در ردیف سوم قرار گرفت.

نتایج انفرادی مواد مختلف بشرح زیر است:

۲۰۰ متر پدلینگ آقایان/ جوانان: ۱- امیر علی سلطانی (هرمزگان) ۲-پرهام آقازاده (گیلان) ۳جوادبارانی (هرمزگان) /بزرگسالان: ۱-علی تحواز (گیلان) ۲-رهام پور سهراب (گیلان) ۳-پارسا جمشیدنژاد (کردستان) و امیر محمد محمدزاده (هرمزگان)

۲۰۰ متر استندآپ پدل بورد آقایان/ جوانان: ۱-آریا نصیری (هرمزگان) ۲-جواد بارانی (کردستان) ۳-محمد طا‌ها نقدی (کرمانشاه) /بزرگسالان: ۱-محمد جواد مظفری (هرمزگان) ۲-رهام پور سهراب (گیلان) ۳-رادین رسولی (گیلان) و پوریا پوروجدانی (مازندران)

۱۲ کیلومتر استندآپ پدل بورد آقایان بزرگسالان: ۱-مانی بلبلی (مازندران) ۲-امیر پارسا نهرینی (مازندران) ۳-بهنام عبدی (گیلان) و حمید لفانی (مازندران)

پدلینگ استقامت آقایان: بزرگسالان: ۱- پارسا جمشیدنژاد (کردستان) / جوانان: ۱-طا‌ها نیرومند (هرمزگان) ۲-علیرضا امیری (هرمزگان)

۵ کیلومتر تکنیکال آقایان/ جوانان: ۱-آریا نصیری (کرمانشاه) ۲-علیرضا امیری (هرمزگان) ۳-محمد طا‌ها نقدی (هرمزگان) / بزرگسالان: ۱-مانی بلبلی (مازندران) ۲-رضا کامیابی (مازندران) ۳-محمد جواد مظفری (هرمزگان)

۲۰۰ متر پدلینگ بانوان/ جوانان: ۱-ثنا محمدخانی (مازندران) ۲-مارال میرزایی (هرمزگان) ۳-طناز مرادی (کردستان) / بزرگسالان:۱-بیتا شفیعی (کردستان) ۲-یاس شافعی (گیلان) ۳-پرنیا شهبازی (هرمزگان)

۲۰۰متر استندآپ پدل بورد بانوان/جوانان: ۱-وانیا نجاتی (هرمزگان) ۲-مائده محمدی (کردستان) ۳-مارال میرزایی (هرمزگان) /بزرگسالان: ۱-زیبا سماک حرفه (گیلان) ۲-مریم آقایی (اصفهان) ۳-سونیا شاه محمدی (کرمانشاه)

۱۲ کیلومتر استندآپ پدل بورد بانوان /بزرگسالان: ۱- مریم آقایی (اصفهان) ۲-فاطمه جمشیدیان (هرمزگان) ۳-سارا پیک (مازندران)

۵ کیلومتر تکنیکال بانوان/ جوانان: ۱-وانیا نجاتی (هرمزگان) ۲-مائده محمدی (کردستان) /بزرگسالان: ۱-فاطمه جمشیدیان (هرمزگان) ۲-مهسا کهنسال (خوزستان) ۳-سارا پیک (مازندران)

مراسم اختتامیه و توزیع جوایز این رقابت‌ها با حضور دکتر عباس ناطق نوری رییس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، سعید سعیدی رییس انجمن موج سواری کشور، عباسپور رییس هیات انجمن‌های ورزشی استان گیلان، سلیم بهرامی رییس هیات انجمن‌های ورزشی استان مازندران، دباغ رییس کمیته موج‌سواری استان گیلان و‌جمعی از مسئولان استان برگزار شد.

منبع: روابط عمومی