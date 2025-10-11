دادستان مرکز گلستان تاکید کرد: با ترک فعل مدیرانی که سبب رکود کارخانه‌ها یا بی‌نظمی در بازار شوند، برخورد قانونی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی رزاقی نژاد، در جمع فعالان اقتصادی گلستان در گرگان گفت: اولویت دستگاه قضایی رفع موانع تولید و مشکلات اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی است و در برخورد قضایی با مدیران دستگاه‌های اجرایی که سبب رکود کارخانه‌ها یا بی نظمی در بازار شوند، تعللی در کار نخواهد بود.

رزاقی نژاد افزود: همانطور که بار‌های رئیس کل دادگستری استان تاکید کرده‌اند دستگاه قضایی، حامی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی است که در عرصه تولید و اشتغال، فعالند.

دادستان مرکز استان با بیان این که برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی منتظر تشکیل پرونده نمی‌مانیم، افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات فعالان تولیدی و سرمایه گذاران بررسی و با مدیریت قضایی حل می‌شود.

رزاقی نژاد با تاکید بر این که مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی لازم الاجراست، گفت: مصوبات اقتصاد مقاومتی با قاطعیت اجرا و با مدیران متخلف که در اجرای این مصوبات کوتاهی کنند، برخورد می‌شود.

منبع: دادگستری

برچسب ها: دادگستری ، ترک فعل ، حمایت از تولید
خبرهای مرتبط
نظارت بر توزیع عرضه مرغ در آزادشهر / پلمب واحد‌های صنفی گرانفروش با دستور دادستان
افزایش نظارت‌ها بر نحوه توزیع کالاهای اساسی در گلستان
نفس راحت مرال‌ها در جنگل‌های هیرکانی، قانون به یاری گوزن‌های سرخ آمد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
اجرای ۷ فقره حکم تخریب سازه و قلع و قمع در اراضی شهرستان مراوه تپه
پیکر شهید سلطانی دوشنبه به گلستان باز می‌گردد
کوتاهی و اهمال در حمایت از تولید و سرمایه گذاری پذیرفته نیست