تیم ملی فوتبال تانزانیا تمامی بازیکنان اصلی خود را برای دیدار با ایران در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی، شامگاه سهشنبه ۲۲ مهر در کشور امارات به مصاف تیم ملی تانزانیا خواهد رفت. شاگردان امیر قلعهنویی که در دیدار اول خود مقابل روسیه شکست خوردند، به دنبال کسب پیروزی برابر نماینده قاره آفریقا هستند.
«دیکسون امپیلیپیلی»، خبرنگار تانزانیایی، در صفحه مجازی خود خبر داد که فدراسیون فوتبال تانزانیا تمامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی را از همراهی باشگاههای خود منع کرده است تا با تمام قدرت در دیدار با ایران حاضر شوند.
این خبرنگار نوشته است: همه بازیکنانی که از تیمهای آزام، سینگیدا، یانگا و سیمبا در تیم ملی حضور دارند، موظفاند روز ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ برای دیدار دوستانه برابر ایران به دبی بروند؛ در حالی که تیمهایشان بین روزهای ۱۷ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ دیدارهای مهمی در رقابتهای CAF Interclub خواهند داشت و تمام این بازیها خارج از خانه برگزار میشوند.
به این ترتیب، وقتی بازیکنان از دبی برگردند، یا باید مستقیماً به سفر بروند و یا فرصت تمرین با همتیمیهایشان برای آمادهسازی بازیهای باشگاهی را نخواهند داشت.
در این شرایط، پرسش این است که آیا واقعاً ضرورتی دارد این بازیکنان در این دیدار دوستانه شرکت کنند، در حالی که بازیکنان زیادی از تیمهای دیگر هم میتوانند جایگزین شوند؟ آیا این تصمیم نشانه احترام و همکاری با باشگاهها در حضور در مسابقات بینالمللی است؟
اگر هدف، پایبندی به تقویم فیفا است، پس در آینده اگر باشگاهها به دلیل آمادهسازی زودتر از موعد از دادن بازیکنان پیش از تاریخ رسمی فیفا امتناع کنند، آیا باید آن را اشتباه دانست؟ بازیکنان دارایی باشگاهها هستند و باشگاهها هزینههای فراوانی پرداخت میکنند تا بازیکنان در بهترین شرایط باشند و به تیم ملی دعوت شوند.