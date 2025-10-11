تیم ملی فوتبال تانزانیا تمامی بازیکنان اصلی خود را برای دیدار با ایران در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی، شامگاه سه‌شنبه ۲۲ مهر در کشور امارات به مصاف تیم ملی تانزانیا خواهد رفت. شاگردان امیر قلعه‌نویی که در دیدار اول خود مقابل روسیه شکست خوردند، به دنبال کسب پیروزی برابر نماینده قاره آفریقا هستند.

«دیکسون امپیلیپیلی»، خبرنگار تانزانیایی، در صفحه مجازی خود خبر داد که فدراسیون فوتبال تانزانیا تمامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی را از همراهی باشگاه‌های خود منع کرده است تا با تمام قدرت در دیدار با ایران حاضر شوند.

این خبرنگار نوشته است: همه بازیکنانی که از تیم‌های آزام، سینگیدا، یانگا و سیمبا در تیم ملی حضور دارند، موظف‌اند روز ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ برای دیدار دوستانه برابر ایران به دبی بروند؛ در حالی که تیم‌هایشان بین روز‌های ۱۷ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ دیدار‌های مهمی در رقابت‌های CAF Interclub خواهند داشت و تمام این بازی‌ها خارج از خانه برگزار می‌شوند.

به این ترتیب، وقتی بازیکنان از دبی برگردند، یا باید مستقیماً به سفر بروند و یا فرصت تمرین با هم‌تیمی‌هایشان برای آماده‌سازی بازی‌های باشگاهی را نخواهند داشت.

در این شرایط، پرسش این است که آیا واقعاً ضرورتی دارد این بازیکنان در این دیدار دوستانه شرکت کنند، در حالی که بازیکنان زیادی از تیم‌های دیگر هم می‌توانند جایگزین شوند؟ آیا این تصمیم نشانه احترام و همکاری با باشگاه‌ها در حضور در مسابقات بین‌المللی است؟

اگر هدف، پایبندی به تقویم فیفا است، پس در آینده اگر باشگاه‌ها به دلیل آماده‌سازی زودتر از موعد از دادن بازیکنان پیش از تاریخ رسمی فیفا امتناع کنند، آیا باید آن را اشتباه دانست؟ بازیکنان دارایی باشگاه‌ها هستند و باشگاه‌ها هزینه‌های فراوانی پرداخت می‌کنند تا بازیکنان در بهترین شرایط باشند و به تیم ملی دعوت شوند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، فوتبال
خبرهای مرتبط
ایران - روسیه؛ آزمونی برای یوزها در راه آماده سازی جام جهانی
بازی دوستانه؛
روسیه ۲ - ۱ ایران/ شکست شاگردان قلعه‌نویی در سرزمین تزار‌ها
ترکیب تیم‌های ملی ایران و روسیه اعلام شد
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
محبی: روسیه را به خوبی می‌شناسم/ امیدوارم بازی زیبایی رقم بزنیم
حضور پر تعداد خبرنگاران روس در تمرین تیم ملی ایران
قلعه‌نویی: روسیه تیمی بسیار قوی و تاکتیکی است/ ایران به جایگاه خودش رسیده است
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر روسیه
تمرین بازیکنان پرسپولیس در حضور مدیر عامل و پیشکسوتان تیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تیم ملی وزنه برداری ایران قهرمان جهان شد
داودی به مدال برنز یکضرب جهان رسید/ شریفی انصراف داد
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ داودی اوت کرد؛ لالایان قهرمان شد
شناگر ایران طلایی شد
رئیس انجمن یکی از رشته‌های المپیکی اعلام شد
پیام دنیامالی به تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از قهرمانی جهان
البرز قهرمان مسابقات نجات غریق کشور شد
علی داوودی: در آینده جبران می‌کنم/ در مسابقه کتفم درد شدیدی گرفت
تیم ملی واترپلو ایران نایب قهرمان آسیا شد
پیام تبریک وزارت ورزش و جوانان پس از نایب قهرمانی واترپلو ایران در آسیا
آخرین اخبار
علی داوودی: در آینده جبران می‌کنم/ در مسابقه کتفم درد شدیدی گرفت
پیام دنیامالی به تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از قهرمانی جهان
رئیس انجمن یکی از رشته‌های المپیکی اعلام شد
البرز قهرمان مسابقات نجات غریق کشور شد
شناگر ایران طلایی شد
پیام تبریک وزارت ورزش و جوانان پس از نایب قهرمانی واترپلو ایران در آسیا
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ داودی اوت کرد؛ لالایان قهرمان شد
تیم ملی وزنه برداری ایران قهرمان جهان شد
داودی به مدال برنز یکضرب جهان رسید/ شریفی انصراف داد
تیم ملی واترپلو ایران نایب قهرمان آسیا شد
صابر کاظمی به الریان قطر پیوست
مرحله سوم جام‌حذفی فوتبال قرعه‌کشی شد
پیروزی تیم ملی تنیس روی میز در اولین دیدار آسیایی
محرومیت یک ساله چهار ماه تمام شد! / احمد محمدی دست به سوت می‌شود
مهروز ساعی: من و برادرم خیلی قضاوت شدیم/ کیانی و نعمت‌زاده سوءتفاهمات را برطرف کردند
برونو فرناندز: از حضور در منچستریونایتد خوشحالم
نشست معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با بانوان مدال‌آور پارالمپیکی ایران
مربی اوکراینی تیم ملی آب‌های آرام وارد ایران شد
استقلالی‌ها با ۳ کشتی‌گیر عنوان‌دار روس قرارداد بستند
پیام وزیر ورزش در پی کسب مدال‌های درخشان ورزشکاران ایرانی در پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه
مطالبه برای پژوهش در زمینه ارتباط مولفه‌های صلح با ورزش هنوز محدود است
پشت پرده تابلوی جنجالی پیشکسوت ژیمناستیک؛ چرا ماجرا مشکوک است؟
میلاد محمدی به تیم ملی فوتبال دعوت شد
هادی چوپان در یک قدمی قهرمانی مسترالمپیا
قهرمانی اردکان یزد در مسابقات انتخابی اسکیت رولبال
شرط اوسمار برای بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس
اسحاق نیا موفق به کسب ۲ مدال طلای جهان شد/ پایان کار جوانان پاراوزنه‌برداری ایران با ٩ مدال
آمادگی کامل تانزانیا برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران
روس‌ها با شکست ایران یک رکورد را حفظ کردند