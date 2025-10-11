کمپین رژیم صهیونیستی برای سفیدشویی جنایاتش در غزه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی با ایجاد کمپینی به دنبال آن است که در میان جوانان آمریکایی که اکنون از مخالفان اصلی سیاست‌های این رژیم در مسئله فلسطین هستند، ذهنیتی مثبت نسبت به رژیم ایجاد کند.