پایان جنگ غزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0639\u0641\u0631 \u0642\u0646\u0627\u062f \u0628\u0627\u0634\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062f\u0648 \u0633\u0627\u0644 \u062c\u0646\u06af \u0648 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u06f7\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631\u060c \u0645\u062c\u0631\u0648\u062d \u0634\u062f\u0646 \u06f1\u06f7\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631\u060c \u0622\u0648\u0627\u0631\u06af\u06cc \u06f2 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0641\u0631 \u0648 \u062a\u062e\u0631\u06cc\u0628 \u06f2\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0647\u060c \u0622\u062a\u0634\u200c\u0628\u0633 \u063a\u0632\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0
الگوی مقاومت شدند