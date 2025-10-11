باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پایان جنگ غزه + فیلم

کارشناس سیاسی در‌خصوص پایان جنگ غزه توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر قناد باشی، کارشناس سیاسی گفت: پس از دو سال جنگ و شهادت ۷۰ هزار نفر، مجروح شدن ۱۷۰ هزار نفر، آوارگی ۲ میلیون نفر و تخریب ۲۰۰ هزار خانه، آتش‌بس غزه اعلام شد.

 

 
شجاعت و استقامت شون در تلریخ ماندگار شد و
الگوی مقاومت شدند
