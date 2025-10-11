شیوع ۲۵ درصدی اختلالات روانی

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت استان کردستان، با توجه به نتایج آخرین پیمایش ملی سلامت روان که نشان‌دهنده شیوع ۲۵.۱ درصدی اختلالات روان‌پزشکی در کشور است، تأکید کرد: این آمار اهمیت استمرار و تقویت خدمات غربالگری، پیشگیری و درمان در حوزه سلامت روان را بیش از پیش نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی-  شیدا باباحاجیان به مناسبت هفته سلامت روان اظهار کرد: غربالگری سلامت روان در گروه‌های سنی مختلف شامل نوجوانان، جوانان، میانسالان، سالمندان و مادران باردار انجام می‌شود.

وی افزود: در طول سال برای ۳۲۴ هزار نفر غربالگری اولیه اختلالات مصرف مواد، الکل و دخانیات، ۱۲۰ هزار نفر غربالگری اولیه همسرآزاری و برای ۱۴۵ هزار نفر غربالگری اولیه کودک‌آزاری انجام می‌شود.

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت استان کردستان ادامه داد: افراد دارای نتیجه مثبت در غربالگری‌ها برای ارزیابی تخصصی، درمان دارویی و خدمات روان‌شناختی به پزشک و کارشناس سلامت روان ارجاع داده می‌شوند.

باباحاجیان یادآور شد: برای افراد با نتیجه منفی هم، خدمات آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های فرزندپروری و خودمراقبتی در سلامت روان به‌صورت انفرادی یا گروهی برگزار می‌شود.

وی افزود:  ۸۵ روانشناس در مراکز بهداشتی استان، سالانه ۵۸۰ هزار نفر را مورد غربالگری سلامت روان قرار می‌دهند.

باباحاجیان افزود: برنامه آموزش مهارت‌های زندگی با هدف پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و همچنین توانمندسازی گروه‌های هدف برنامه در ۱۰ مهارت اصلی زندگی شامل خودآگاهی، همدلی، مدیریت استرس، حل مساله، برقراری ارتباط موثر، تفکر نقاد، تفکر خلاق، مدیریت زمان، مدیریت خشم و تصمیم گیری انجام می‌شود.

