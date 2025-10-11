باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در بخش جوانان، امیرعلی اسحاق نیا ملی پوش جوان کشورمان در دسته مثبت ۱۰۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۶۵ کیلوگرم شد و در حرکت دوم نیز وزنه ۱۷۱ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۷۸ کیلوگرم بازماند و در نهایت موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلای جهان شد. نماینده شایسته کشورمان با ثبت رکورد ۳۳۶ کیلوگرم مدال طلای مجموع را از آن خود کرد.

رقابت‌های جوانان با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک دیروز به پایان رسید.

در پایان رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در رده سنی جوانان، ملی پوشان کشورمان موفق به کسب ۸ مدال طلا و یک نقره شدند.