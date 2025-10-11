روز طلایی کاروان پاراوزنه‌برداری کشورمان با ۲ مدال طلای اسحاق‌نیا کامل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در بخش جوانان، امیرعلی اسحاق نیا ملی پوش جوان کشورمان در دسته مثبت ۱۰۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۶۵ کیلوگرم شد و در حرکت دوم نیز وزنه ۱۷۱ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۷۸ کیلوگرم بازماند و در نهایت موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلای جهان شد. نماینده شایسته کشورمان با ثبت رکورد ۳۳۶ کیلوگرم مدال طلای مجموع را از آن خود کرد.

رقابت‌های جوانان با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک دیروز به پایان رسید.

در پایان رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در رده سنی جوانان، ملی پوشان کشورمان موفق به کسب ۸ مدال طلا و یک نقره شدند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
مبارک باشه
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
ماشااله مبروک .دل مردم را بیشتر شاد کردید ..ممنون
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
ماشاء الله به شیران ایران
۰
۶
پاسخ دادن
