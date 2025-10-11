نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها تا اواسط این هفته اعلام می‌شود و بر این اساس نودانشجویان از هفته آینده به دانشگاه‌ها می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، با توجه به اینکه نتایج مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص، اواخر هفته گذشته دریافت شده است، نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ تا اواسط هفته جاری اعلام خواهد شد.

پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، پذیرفته شدگان می‌توانند بر اساس تاریخ زمانی اعلام شده برای ثبت نام به دانشگاه‌های پذیرش شده مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

بر اساس اعلام معاون آموزشی وزارت علوم، سال تحصیلی نودانشجویان از هفته آینده به صورت رسمی آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه سال تحصیلی دانشجویان نوورود با سه هفته تاخیر شروع می‌شود. دانشگاه‌ها موظف هستند این تاخیر آموزش را با افزایش ساعات آموزش در طول هفته جبران کنند.

نمره‌کل و نمرات خام نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، روز ۲۴ مردادماه در سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org منتشر شد. متقاضیان می‌توانند با ورود به حساب کاربری خود در سامانه یادشده، نمره کل و نمرات خام خود را مشاهده کنند.

پذیرفته شدگان اولیه کنکور ۱۴۰۴ از ۱۱ تا ۱۵ شهریورماه فرصت داشتند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

منبع: ایسنا

