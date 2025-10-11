تیم اردکان یزد سکوی نخست مسابقات دستجات آزاد و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال آقایان را به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان مسابقات دستجات آزاد و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال که به میزبانی بیرجند برگزار شد، تکلیف تیم‌های برتر این دوره از مسابقات مشخص شد.

در دیدار نهایی تیم اردکان یزد مقابل شهرداری فردوس خراسان جنوبی با نتیجه نزدیک هشت بر هفت به پیروزی رسید و مقام قهرمانی را به دست آورد. شهرداری فردوس خراسان جنوبی دوم شد و تیم‌ شهید مرادی فلاورجان اصفهان نیز در رده سوم قرار گرفت.

این دوره مسابقات با حضور هشت تیم اردکان یزد، ویوا تبریز، راگا تهران هرمان تهران، هیات مازندران، مهرآذین خوزستان، شهید مرادی فلاورجان اصفهان و شهرداری فردوس خراسان جنوبی در بیرجند خراسان جنوبی برگزار شد.