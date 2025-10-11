سازمان بازرسی در سال گذشته موفق به احیا و راه اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد، افزایش تولید در ۳۳۶ واحد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی و به‌عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور، در دوره تحول و تعالی با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، منویات مقام معظم رهبری و فرمایشات ریاست قوه قضاییه، نقشی مؤثر در پیشگیری، مبارزه با فساد و خشکاندن ریشه‌های فسادزا در کشور ایفا کرده و ۱۹ مهرماه، چهل و چهارمین سالروز تاسیس این سازمان فرصتی برای تبیین گزارش عملکرد این نهاد نظارتی است.

اهداف راهبردی و رویکرد‌های این سازمان در این رابطه رفع آسیب‌های کلان، اصلاح گلوگاه‌های فسادخیز، برخورد با فساد و سوءجریانات مالی و اداری، رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های مردم و اصلاح فرآیند‌ها و بهبود روش‌های انجام کار در دستگاه‌های اجرایی بوده است.

ارسال ۲۷ هزار پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی در جهت اصلاح ساختار‌ها و فرآیند‌ها و بهبود امور

پیشنهاد‌های ارسالی سازمان در سال ۱۴۰۳ از محل ارسال تعداد ۱۰۰۴۰ گزارش به مبادی‌ذی‌صلاح، تعداد ۲۷ هزار پیشنهاد در جهت اصلاح ساختار‌ها و فرآیند‌ها و بهبود امور بوده است.

همچنین بیش از ۵ هزار گزارش و نامه هشداری برای پیشگیری از وقوع سوءجریان، تخلف و یا جرم و در جهت جلوگیری از تداوم، توسعه یا تشدید آسیب به مسئولان دستگاه‌ها ارسال شده است.

رشد دوبرابری اثربخشی مالی

نظارت‌ها و بررسی‌های میدانی سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۳ منجر وصول مطالبات، استرداد وجوه، جلوگیری از پرداخت‌های خارج از ضوابط؛ جلوگیری از فرار مالیاتی؛ جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی و نهاد‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی و احقاق حق شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ دو برابر افزایش داشته است.

گلوگاه‌های فسادخیز؛ از شناسایی تا مسدودسازی

در نتیجه فعالیت ۷۲ گروه بازرسی و بیش از ۱۰ هزار نفرساعت کار کارشناسی، تعداد ۲۱۳ گلوگاه فسادخیز در بخش‌های مختلف شناسایی و به مسئولان مربوطه اعلام شد.

از این میان، تاکنون ۵۰ گلوگاه اصلاح یا مسدود شده‌اند که از جمله آن انحلال کمیسیون توافقات داخلی شهرداری‌ها اشاره کرد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

با نظارت مؤثر سازمان بازرسی، ۶۰ مصوبه در قرارگاه نظارت بر اجرای قانون تصویب، ۵۰ نامه هشداری ارسال و ۶۶ مدیر اخذ توضیح شدند.

نتیجه این اقدامات و پیگیری‌ها، رشد ۳۷ درصدی تسهیلات فرزندآوری، ۲۷ درصدی تسهیلات ازدواج و ۳۳ درصدی واگذاری زمین بوده است.

قانون هوای پاک

سازمان بازرسی با ارسال ۱۱۷ مکاتبه و ۱۴۰ جلسه تخصصی، اقدامات مؤثری همچون بازنگری استاندارد نفت کوره و عملیاتی‌شدن سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها و ... را محقق کرده است. همچنین برخی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی متخلف به مراجع قضایی و تخلفاتی معرفی شدند.

قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار

با پیگیری مستمر سازمان بازرسی، نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، أخذ توضیح و دفاع از بالاترین مقام مسئول ۵۴ مرجع صدور مجوز و صدور ۳۵ مورد هشدار قانونی به مسئولان امر، تعداد مجوز‌های متصل به درگاه ملی مجوز‌ها از ۱۰۰۳ مورد در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۴۴۲۹ مورد در پایان ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

پیگیری و تعیین تکلیف مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه أخذ مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور که به صورت حضوری و یا در سامانه شکایات گزارش داده بودند، پیگیری و رفع برخی از مشکلات درگاه ملی مجوز‌های کشور از قبیل فراهم نمودن امکان ثبت درخواست مجوز از طریق درگاه ملی توسط سرمایه‌گذاران خارجی، پیاده‌سازی فرآیند أخذ استعلام برخط گواهی اشتغال اتباع خارجی و پیگیری و تعیین تکلیف درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوز‌های کشور در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی تابعه آن که فرآیند بررسی آن با تأخیر مواجه شده بود از جمله اقدامات سازمان بازرسی بوده است.

حمایت از تولید

در راستای شعار سال و حمایت از تولید در بنگاه‌های اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشکیل قرارگاه در سازمان در جهت حمایت از تولید، با تعریف و اجرای برنامه‌ای کلان با موضوع «بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار سال»، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شناسایی ترک وظایف ۶ مدیران را در دستور کار بازرسان مرکز و استان قرار داده و گزارش‌های اصلاحی و اختصاصی مرتبط با موضوع را به مسئولین ذی‌ربط ارسال کرده است.

در همین راستا، به منظور رفع مشکل تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، با پایش ۵۳۰ واحد تملک شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۳۵ واحد تولیدی ورشکسته، ۷۷۶ واحد تولیدی مشکل‌دار، ۵۳۵ پروژه کلان نیمه تمام، ۱۰۸۷ شرکت دانش بنیان و تطبیق ۸۷۱ واحد تولیدی با طرح آمایش سرزمین، ضمن رصد و شناسایی مشکلات شرکت‌های تولیدی موفق به احیاء و راه اندازی ۷۳ واحد تولیدی، جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد، افزایش تولید در ۳۳۶ واحد، تسریع در أخذ مجوز ۶۰۹ واحد، تسهیل در تامین مالی ۶۳۳ واحد، رفع معارض قضایی ۳۷ واحد، خروج از ورشکستگی ۱۰ واحد، اقاله ۳ واحد تولیدی و ... شده است.

رسیدگی به شکایات مردمی

مرکز نظارت همگانی سازمان بازرسی نیز در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ هزار شکایت را دریافت و تعیین‌تکلیف کرده است. این مرکز پل ارتباطی میان مردم و سازمان در مسیر شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌ها به شمار می‌رود.

آموزش مدیران و نهادینه‌سازی سلامت اداری

در راستای پیشگیری از تخلفات اداری، سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۳، ۲۹ دوره آموزشی برای مدیران اجرایی برگزار کرده است و محتوای آن بر مبنای پرتکرارترین تخلفات اداری در بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و فرهنگی تدوین شده است.

سامانه حمایت از گزارشگران فساد

در راستای اجرای تکالیف قانونی سازمان بازرسی کل کشور ذیل قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب دی ماه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی سامانه حمایت از گزارشگران فساد در آدرس SIHAF.ir طراحی و راه‌اندازی شد.

سامانه شفافیت و رفع تعارض منافع

در راستای اجرای تکالیف مصوب سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه سامانه شفافیت و رفع تعارض منافع طراحی و پیاده‌سازی شد. در این سامانه وضعیت دستگاه‌های اجرایی مختلف با بررسی بیش از ۵۰ شاخص در گروه‌های مختلف ارزیابی و مورد سنجش قرار خواهد گرفت. این ارزیابی‌ها بصورت سالیانه تکرار و جشنواره سالانه با معرفی و تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر برگزار خواهد شد.

سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی

در سنوات گذشته سامانه پاسخگوئی به شکایات مردمی به صورت نامتمرکز در بازرسی کل استان‎ها وجود داشت که با پیگیری‌های انجام گرفته که با اقدامات انجام شده، سامانه اعلام شکایت مردم توسط سامانه یکپارچه ۱۳۶ به صورت تلفنی و همچنین از طریق ارتباط با لینک اینترنتی ۱۳۶.ir در دسترس است.

نظارت الکترونیک

با توجه به تکالیف مقرر در بند (ز) ذیل تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و بند (پ) ذیل تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک و گسترش چتر نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، با اقدامات و پیگیری‌های مستمر انجام شده از سوی این سازمان، تا کنون دسترسی به بیش از ۳۵۰ سامانه مهم کشوری در محل سازمان برای بازرسان فراهم شده است.

این اقدامات نشان می‌دهد سازمان بازرسی با رویکردی تحول‌محور، اثربخش و هوشمند، نه تنها در پیشگیری و مقابله با فساد گام‌های مؤثر برداشته، بلکه در زمینه‌های حمایت از تولید، سلامت اداری، اجرای قوانین مهم و صیانت از حقوق عمومی نیز دستاورد‌هایی کم‌نظیری داشته است.

منبع: سازمان بازرسی