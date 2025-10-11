باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - قهرمان جام حذفی فوتبال مازندران که در لیگ برتر فوتبال استان حضور دارد در مرحله دوم جام حذفی فوتبال کشور موفق شد تیم لیگ دویی فوتبال کشور، شهرآرکا را در ورزشگاه دکتر شریعتی کرج شکست دهد.

مصطفی صمدی نخستین گل بازی را در نیمه نخست به تور دروازه شهرآرکا دوخت.

در نیمه دوم هم محمدرضا هاشمی دومین گل‌ام کی ان را به ثمر رساند‌

در ادامه بازی تیم میزبان توانست یکی از گل‌های خورده را جبران کند تا مسابقه با برتری ۲ بر ۱ شاگردان محمد اسماعیلی به پایان برسد.

با صعود‌ام کی ان گلوگاه به مرحله مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور تعداد نمایندگان مازندران به ۳ تیم می‌رسد.

تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر همانند سایر تیم‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور در مرحله سوم وارد رقابت‌های جام حذفی می‌شوند.