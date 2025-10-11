تیم‌ ام کی ان گلوگاه با پیروزی در مقابل تیم شهرآرکا کرج، شگفتی ساز جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - قهرمان جام حذفی فوتبال مازندران که در لیگ برتر فوتبال استان حضور دارد در مرحله دوم جام حذفی فوتبال کشور موفق شد تیم لیگ دویی فوتبال کشور، شهرآرکا را در ورزشگاه دکتر شریعتی کرج شکست دهد.

مصطفی صمدی نخستین گل بازی را در نیمه نخست به تور دروازه شهرآرکا دوخت.

در نیمه دوم هم محمدرضا هاشمی دومین گل‌ام کی ان را به ثمر رساند‌

در ادامه بازی تیم میزبان توانست یکی از گل‌های خورده را جبران کند تا مسابقه با برتری ۲ بر ۱ شاگردان محمد اسماعیلی به پایان برسد.

با صعود‌ام کی ان گلوگاه به مرحله مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور تعداد نمایندگان مازندران به ۳ تیم می‌رسد.

تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر همانند سایر تیم‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور در مرحله سوم وارد رقابت‌های جام حذفی می‌شوند.

برچسب ها: مسابقات فوتبال ، جام حذفی فوتبال
خبرهای مرتبط
مصاف نمایندگان مازندران و سمنان در مرحله اول جام حذفی فوتبال
صعود‌ام کی ان گلوگاه به دور دوم جام حذفی فوتبال کشور
ام کی ان گلوگاه به دنبال پیروزی در مرحله دوم جام حذفی فوتبال کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تکذیب فرود سخت هواپیما در فرودگاه ساری
شگفتی سازی‌ ام کی ان گلوگاه در جام حذفی فوتبال کشور
آخرین اخبار
شگفتی سازی‌ ام کی ان گلوگاه در جام حذفی فوتبال کشور
تکذیب فرود سخت هواپیما در فرودگاه ساری
تردد یکطرفه در جاده چالوس برقرار شد
دریا‌ها میراث بشریت و نیازمند مدیریت مشترک
دستگیری قاچاقچی حرفه‌ای چوب در شهرستان بابل
فلامینگو‌ها به بهشت پرندگان رسیدند
قابی زیبا از مرال
ام کی ان گلوگاه به دنبال پیروزی در مرحله دوم جام حذفی فوتبال کشور
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده های شمال در روز جمعه