فعالیت یک واحد دانه بندی شن و ماسه در مرزن‌آباد به‌دلیل دفع غیراصولی پساب و آلودگی رودخانه چالوس متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا نصیرناتری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالوس از توقف فعالیت یک واحد دانه بندی شن و ماسه در محور مرزن‌آباد به دلیل دفع غیراصولی پساب و آلودگی رودخانه چالوس خبر داد و گفت: در اقدامی غیرمسئولانه، پساب این واحد به رودخانه چالوس تخلیه که موجب آلودگی این رودخانه شد.

او افزود: همکاران یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله پس از مشاهده این تخلف به محل اعزام و نسبت به توقف فعالیت واحد متخلف اقدام کردند.

نصیرناتری ادامه داد: این واحد صنعتی که پرونده قضایی آن در دادگاه عمومی مرزن‌آباد باز است، ۴ مرداد ماه نیز تعطیل و پلمب و پس از ۲۴ روز، با اخذ تعهدنامه رسمی فک پلمب شده بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالوس گفت: فعالیت واحد مذکور مجدد با توجه به انجام ندادن تعهدات و الزامات محیط زیستی متوقف و پرونده به مرجع قضایی ارسال شد.

نصیرناتری افزود: برخورد با تخلفات زیست‌محیطی در حوزه معادن کوهی و واحد‌های فراوری بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: معدن شن و ماسه ، آلودگی زیست محیطی
