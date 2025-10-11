وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی اوایل روز شنبه حملات هوایی شدیدی به جنوب لبنان انجام داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که اسرائیل اوایل روز شنبه حملات هوایی شدیدی به جنوب لبنان انجام داد که منجر به شهادت یک نفر، زخمی شدن هفت نفر و قطع موقت فعالیت بزرگراهی شد که بیروت را به بخش‌هایی از جنوب لبنان متصل می‌کند.

حملات هوایی پیش از طلوع آفتاب به روستای مصایله مکانی را که ماشین‌آلات سنگین می‌فروخت هدف قرار داد و تعداد زیادی وسیله نقلیه را منهدم کرد.

به گزارش تلویزیون المنار، یک وسیله نقلیه حامل سبزیجات که در زمان حملات از آنجا عبور می‌کرد، مورد اصابت قرار گرفت و یک نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شد.

وزارت بهداشت لبنان بعداً اعلام کرد که فرد شهید شده شهروند سوریه بوده است، در حالی که مجروحان یک تبعه سوریه و شش لبنانی، از جمله دو زن، بوده‌اند.

ارتش اسرائیل مدعی شد که به مکانی که ماشین‌آلات برای استفاده در بازسازی زیرساخت‌های حزب‌الله انبار شده بود، حمله کرده است.

جوزف عون، رئیس جمهور لبنان روز شنبه اسرائیل را به خاطر انجام حملات به تأسیسات غیرنظامی محکوم کرد.

عون گفت: "بار دیگر، جنوب لبنان هدف تجاوز فجیع اسرائیل علیه تأسیسات غیرنظامی قرار گرفته است - بدون توجیه یا بهانه. جدی بودن این حمله اخیر در این واقعیت نهفته است که پس از توافق آتش‌بس در غزه صورت می‌گیرد. "

از زمان پایان جنگ ۱۴ ماهه اسرائیل و حزب‌الله در اواخر نوامبر با آتش‌بس و میانجیگری ایالات متحده، اسرائیل تقریباً هر روز حملات هوایی انجام داده و ده‌ها نفر را به شهادت رسانده است.

اوایل این ماه، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تلاش‌های مجدد برای پایان دادن دائمی به خصومت‌ها در لبنان پس از جنگ شد. او گفت که تا پایان ماه سپتامبر، آنها شهادت ۱۰۳ غیرنظامی در لبنان از زمان آتش‌بس را تأیید کرده‌اند.

طبق گزارش بانک جهانی، جدیدترین حملات اسرائیل بیش از ۴۰۰۰ نفر را در لبنان از جمله صد‌ها غیرنظامی را به شهادت رسانده و حدود ۱۱ میلیارد دلار ویرانی به بار آورده است. در اسرائیل، ۱۲۷ نفر، از جمله ۸۰ سرباز کشته شده اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه