قادرمرزی گفت: اگر جمعیت روستایی کشور را به تنهایی در نظر بگیریم، این جمعیت از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در نشست خبری به مناسبت روز روستا با تأکید بر نقش محوری روستاها در فرآیند پیشرفت کشور گفت: توسعه ملی در ایران در هیچ بعدی بدون پیششرط توسعه روستایی امکان تحقق نخواهد داشت و توسعه روستایی پیشنیاز گام برداشتن در مسیر توسعه ملی است.
قادرمرزی با ارائه آمار آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن (سال ۱۳۹۵)، اهمیت جمعیتی جامعه روستایی را تشریح کرد و گفت: بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته، ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر جمعیت روستایی ایران هستند که در ۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی پراکندهاند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان افزود: این آمار نشان میدهد که متوسط حضور جمعیت در روستاهای ایران حدود ۳۳۳ نفر است. با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ نفر برای جمعیت روستایی، تقریباً ۱۰۰ خانوار در هر روستای ایران زندگی میکنند که مجموعاً بیانگر حضور ۶.۳ تا ۶.۴ میلیون خانوار ایرانی در روستاهای کشور است.
وی با مقایسه این میزان جمعیت با سایر کشورهای جهان، جایگاه جمعیتی روستاهای ایران را بینظیر عنوان کرد و گفت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران در رتبه هجدهم جمعیتی دنیا قرار دارد، اگر جمعیت روستایی کشور (۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر) را به تنهایی در نظر بگیریم، این آمار در رتبه ۵۲ تا ۵۳ جمعیت کشورهای دنیا قرار میگیرد. به این معنا که جمعیت روستایی ایران به تنهایی بیش از جمعیت کل ۱۳۵ تا ۱۳۶ کشور دنیاست.
قادرمرزی گفت: صرف نظر از نقش روستاها در تولید صنعتی و خدمات، نگاه ویژهای به بخش اقتصادی روستاییان لازم است.
وی با استناد به آمار مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: در بخش اول اقتصاد یعنی کشاورزی، ۹۶ درصد منابع آب و خاک ایران در اختیار مناطق روستایی قرار دارد. این عدد ضرورت توجه ویژه به توسعه روستایی را به لحاظ تعداد مطلق جمعیت و اهمیت اقتصادی نمایان میسازد.
قادرمرزی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۳ آیین نامه اجرایی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر به تصویب دولت وقت رسید و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تاسیس شد، خاطرنشان کرد: در این بیمه ۷۰ درصد حق بیمه را دولت به جای کارفرما برای روستاییان پرداخت میکند و امروز به نرخ سال ۱۴۰۴ دولت برای هر شخص بیمه شده روستایی، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سالانه یارانه بیمه پرداخت میکند و تاکنون حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عضو این صندوق شدهاند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه امروز با تمام فراز و نشیبهای طی شده، همه دولتها mحامی این صندوق بودهاند، افزود: در حوزه معاونت اقتصادی، این صندوق شفافترین صندوق بازنشستگی در کشور است، به طوریکه بیش از ۷۵ درصد داراییهای این صندوق در بورس است و برنامه داریم تمام داراییهای صندوق را به سمت بورس ببریم؛ یکی از راههای کمک به افزایش ضریب شفافیت داراییهای صندوق عملیاتی کردن اصلاح نظام بنگاه داری است.
قادرمرزی ادامه داد: اگر اصلاح نظام بنگاه داری را اجرا کنیم ضریب شفافیت صندوق به صد در صد خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه این صندوق از مهر ۱۴۰۳ تا مهر امسال رتبه اول را در ضریب افزایش داراییها داشته و حدود ۳۵ درصد افزایش داراییهای مردم را در صندوق داشتیم، گفت: برنامه داریم داراییهای روستاییان را در ۵۰ سهم خوب و ارزنده مدیریت کرده و از پراکنده کاری پرهیز کنیم.
وی تاکید کرد: مردم خیالشان بابت صیانت از داراییهای روستاییان راحت باشد و در سال گذشته یک ریال فساد در صندوق نبوده است و با فساد ستیزی صد درصد این صندوق کار خود را ادامه خواهد داد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به وضعیت منابع انسانی این صندوق گفت: ۳۶۰ پرسنل به سه میلیون و ۴۰۰ هزار بیمه شده خدمات رسانی کردیم.
قادرمرزی در ادامه اعلام کرد که در حال حاضر با ۱۵۵۵ کارگزار رابط این صندوق در ۶۲ هزار آبادی و در ۱۴۴۰ شهر ایران حضور مستمر و روزانه داریم و کل جمعیت هدف صندوق میتوانند از طریق این کارگزاران میتوانند دسترسی به تمام خدمات را که ستاد مرکزی و استانها دارند داشته باشند.
وی با اشاره به خدمات بیمهای صندوق گفت: صندوق براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جزو این صندوق هستند. ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار نفر مستمری بگیر هستند که ۱۱۱ هزار نفر از آنها مستمری سالمندی، ۱۳ هزار نفر مستمری از کارافتادگی و ۱۱۰ هزار نفر مستمری بازماندگان ناشی از فوت بیمه شده را دریافت میکنند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ادامه به اجرای ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: در راستای اجرای این قانون، صندوق تا امروز ۳۷۵ هزار و ۳۰۶ زن روستایی دارای سه فرزند و بیشتر را به صورت پرداخت صد در صد حق بیمه توسط دولت بیمه کرده است. همچنین سال گذشته طی انعقاد تفاهم نامهای با سازمان بهزبستی، پوشش بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستیِ ساکن روستاییان را به صورت صد درصدی توسط صندوق عملیاتی کردیم. امروز ۶۱ هزار زن سرپرست خانوار به صورت صد در صدی توسط این صندوق و پرداخت صد درصدی، توسط دولت بیمه شدهاند.
به گفته وی همچنین سال گذشته طی تفاهم نامه با سازمان بهزیستی ۱۱ هزار و ۴۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ساکن شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر با پرداخت صد در صد توسط دولت، به صورت رایگان بیمه شدهاند. همچنین ۵۵ هزار سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد در این صندوق به صورت رایگان و با پرداخت صد در صدی توسط دولت و کمیته امداد بیمه کردیم که مجموعا ۵۰۰ هزار و ۴۰۰ نفر از ساکنان روستاها به صورت پرداخت صد در صدی توسط دولت و در راستای سیاستهای حمایتی در این صندوق بیمه شدهاند.
قادرمرزی ادامه داد: ۷۰ درصد حق بیمهای که توسط دولت پرداخت میشود، بخش عمدهای به حساب صندوق واریز شده، اما طی ۲۰ سال گذشته بخشی از این یارانه بیمه توسط دولتها به حساب صندوق پرداخت نشده؛ سال گذشته با همت دولت و مجلس، برای اولین بار وصول مطالبات این صندوق از دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ صورت گرفت.
وی در توضیح بیشتر افزود: سال گذشته برای اولین بار حجم مطالبات به روز شده صندوق از دولت به ۳۸ همت میرسید که ۱۵ همت در بودجه ۱۴۰۴ دیده شد که با کمک دولت، این مطالبات تا پایان سال به صندوق پرداخت میشود.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از آغاز ثبتنام بیمه شدگان برای دریافت وام ۵۰ میلیونتومانی خبر داد و گفت: از امروز تمامی کشاورزان، روستاییان و عشایر میتوانند با مراجعه به کارگزاریهای صندوق برای ثبتنام وام ۵۰ میلیونی تومانی مراجعه کنند، ما در این مرحله در نظر داریم تا به ۱۵ هزار روستایی وام قرضالحسنه پرداخت کنیم.