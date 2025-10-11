قادرمرزی گفت: اگر جمعیت روستایی کشور را به تنهایی در نظر بگیریم، این جمعیت از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در نشست خبری به مناسبت روز روستا با تأکید بر نقش محوری روستا‌ها در فرآیند پیشرفت کشور گفت: توسعه ملی در ایران در هیچ بعدی بدون پیش‌شرط توسعه روستایی امکان تحقق نخواهد داشت و توسعه روستایی پیش‌نیاز گام برداشتن در مسیر توسعه ملی است.

قادرمرزی با ارائه آمار آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن (سال ۱۳۹۵)، اهمیت جمعیتی جامعه روستایی را تشریح کرد و گفت: بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته، ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر جمعیت روستایی ایران هستند که در ۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی پراکنده‌اند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان افزود: این آمار نشان می‌دهد که متوسط حضور جمعیت در روستا‌های ایران حدود ۳۳۳ نفر است. با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ نفر برای جمعیت روستایی، تقریباً ۱۰۰ خانوار در هر روستای ایران زندگی می‌کنند که مجموعاً بیانگر حضور ۶.۳ تا ۶.۴ میلیون خانوار ایرانی در روستا‌های کشور است.

وی با مقایسه این میزان جمعیت با سایر کشور‌های جهان، جایگاه جمعیتی روستا‌های ایران را بی‌نظیر عنوان کرد و گفت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران در رتبه هجدهم جمعیتی دنیا قرار دارد، اگر جمعیت روستایی کشور (۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر) را به تنهایی در نظر بگیریم، این آمار در رتبه ۵۲ تا ۵۳ جمعیت کشور‌های دنیا قرار می‌گیرد. به این معنا که جمعیت روستایی ایران به تنهایی بیش از جمعیت کل ۱۳۵ تا ۱۳۶ کشور دنیاست.

قادرمرزی گفت: صرف نظر از نقش روستا‌ها در تولید صنعتی و خدمات، نگاه ویژه‌ای به بخش اقتصادی روستاییان لازم است.

وی با استناد به آمار مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: در بخش اول اقتصاد یعنی کشاورزی، ۹۶ درصد منابع آب و خاک ایران در اختیار مناطق روستایی قرار دارد. این عدد ضرورت توجه ویژه به توسعه روستایی را به لحاظ تعداد مطلق جمعیت و اهمیت اقتصادی نمایان می‌سازد.

تکمیل می‌شود...