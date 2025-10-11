قادرمرزی گفت: اگر جمعیت روستایی کشور را به تنهایی در نظر بگیریم، این جمعیت از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در نشست خبری به مناسبت روز روستا با تأکید بر نقش محوری روستا‌ها در فرآیند پیشرفت کشور گفت: توسعه ملی در ایران در هیچ بعدی بدون پیش‌شرط توسعه روستایی امکان تحقق نخواهد داشت و توسعه روستایی پیش‌نیاز گام برداشتن در مسیر توسعه ملی است.

قادرمرزی با ارائه آمار آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن (سال ۱۳۹۵)، اهمیت جمعیتی جامعه روستایی را تشریح کرد و گفت: بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته، ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر جمعیت روستایی ایران هستند که در ۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی پراکنده‌اند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان افزود: این آمار نشان می‌دهد که متوسط حضور جمعیت در روستا‌های ایران حدود ۳۳۳ نفر است. با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ نفر برای جمعیت روستایی، تقریباً ۱۰۰ خانوار در هر روستای ایران زندگی می‌کنند که مجموعاً بیانگر حضور ۶.۳ تا ۶.۴ میلیون خانوار ایرانی در روستا‌های کشور است.

وی با مقایسه این میزان جمعیت با سایر کشور‌های جهان، جایگاه جمعیتی روستا‌های ایران را بی‌نظیر عنوان کرد و گفت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران در رتبه هجدهم جمعیتی دنیا قرار دارد، اگر جمعیت روستایی کشور (۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر) را به تنهایی در نظر بگیریم، این آمار در رتبه ۵۲ تا ۵۳ جمعیت کشور‌های دنیا قرار می‌گیرد. به این معنا که جمعیت روستایی ایران به تنهایی بیش از جمعیت کل ۱۳۵ تا ۱۳۶ کشور دنیاست.

قادرمرزی گفت: صرف نظر از نقش روستا‌ها در تولید صنعتی و خدمات، نگاه ویژه‌ای به بخش اقتصادی روستاییان لازم است.

وی با استناد به آمار مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: در بخش اول اقتصاد یعنی کشاورزی، ۹۶ درصد منابع آب و خاک ایران در اختیار مناطق روستایی قرار دارد. این عدد ضرورت توجه ویژه به توسعه روستایی را به لحاظ تعداد مطلق جمعیت و اهمیت اقتصادی نمایان می‌سازد.

تکمیل می‌شود...

برچسب ها: قادرمرزی ، بیمه روستائیان
خبرهای مرتبط
بیمه شدن یک میلیون و ۴۵ هزار روستایی و کشاورز در دولت سیزدهم
بدهی ۲۵ همتی دولت به صندوق بیمه روستائیان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
همه رویداد‌ها و نمایشگاه‌های بزرگ باید پیوست خانواده و جوانی جمعیت داشته باشند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قتل دختر به خاطر جواب منفی در ازدواج
حریق شرق تهران مربوط به انبار ضایعات بود
آزادی ۱۵ زن زندانی؛ شرط بخشش هوو
طرح جمع‌آوری خودرو‌های رها شده در تهران از امروز آغاز شد
خانه اندیشمندان؛ میزبان نخبگان/ برنامه‌های شاد و تورهای گردشگری جدید برای شهروندان تهرانی
شهر کودکی در باغ راه حضرت فاطمه (س)
هوای تهران آلوده و همچنان در وضعیت نارنجی است
۱۸ قاب در رویداد فرهنگی و آموزشی سه نسلی‌ها به ثبت رسید
احیا و راه‌اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد
افزایش پله برقی‌های مترو / تعداد پله برقی‌های مترو به هزار و ۳۲۶ دستگاه رسید
آخرین اخبار
جمعیت روستایی ایران از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است
افزایش پله برقی‌های مترو / تعداد پله برقی‌های مترو به هزار و ۳۲۶ دستگاه رسید
احیا و راه‌اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد
طرح جمع‌آوری خودرو‌های رها شده در تهران از امروز آغاز شد
۱۸ قاب در رویداد فرهنگی و آموزشی سه نسلی‌ها به ثبت رسید
قتل دختر به خاطر جواب منفی در ازدواج
آزادی ۱۵ زن زندانی؛ شرط بخشش هوو
شهر کودکی در باغ راه حضرت فاطمه (س)
هوای تهران آلوده و همچنان در وضعیت نارنجی است
خانه اندیشمندان؛ میزبان نخبگان/ برنامه‌های شاد و تورهای گردشگری جدید برای شهروندان تهرانی
حریق شرق تهران مربوط به انبار ضایعات بود
فراخوان جذب ۲۰ بانوی آتش‌نشان برای شرق تهران تا پایان سال
وزش باد و گردوخاک در انتظار تهران
برخورد پراید با کامیون در بزرگراه بابایی یک کشته برجای گذاشت
بسته شدن موقت جاده چالوس/ تردد از تهران به مرزن‌آباد ممنوع شد