چهارمین رویداد ایران جان با روایت فارس ایران از امروز آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - به گفته امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای استان فارس، بیش از ۱۶۵ شبکه رادیویی و تلویزیونی در رویداد ملی ایران جان فارس ایران که ظرفیتهای استان فارس را در قاب رسانه ملی روایت میکنند.
او، این رویداد که چهارمین ایستگاه از پویش ملی ایران» «جان، است با شعار «فارس، سرزمین دین حماسه و «هنر و با هدف عدالت، گستری هویت محوری و شتابدهی به پیشرفت برگزار میشود. این شعار برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که استان فارس را بهترین نمایانگر تلفیق این سه عنصر خواندهاند.
این مدیر رسانه ملی در تشریح رویداد ملی ایران» «جان، این رویداد را یک نوآوری خلاقانه» رسانه ملی برگرفته از اهداف سه گانه سند تحول رسانه ملی یعنی هویت بخشی عدالت گستری و شتاب دهی به پیشرفت کشور دانست که در آن تمامی معاونتهای رسانه ملی در یک هم افزایی کامل ظرفیتهای خود را برای روایت زیبایی یک استان به کار میگیرند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس گفت: این رویداد تنها رویداد صدا و سیما نیست، بلکه رویدادی برای همه مردم ایران به ویژه مردم فارس است و همه نهادها و متولیان فرهنگی و اجرایی کشور و رسانهها نیز دعوت شدهاند تا در آن مشارکت و همکاری کنند.
رئوف همچنین به تدارک ویژه صدا و سیمای استان برای این رویداد اشاره کرد و گفت: بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته ۲۹ شبکه تلویزیونی ۱۹ شبکه رادیویی و دهها شبکه برون مرزی به طور ویژه به معرفی ظرفیتهای استان فارس میپردازند و در مجموع ۱۶۵ شبکه رادیویی و تلویزیونی در سه سطح، محلی، استانی سراسری و برون مرزی در این رویداد مشارکت دارند.
رئوف ادامه داد: در حوزه تولیدات محتوایی تصویری نیز حجم عظیمی از برنامهها تهیه شده است که شامل ۴۰۰ میان، برنامه فیلم، کوتاه تیزر و مستند کوتاه و نیز ۳۷۰ مستند بلند فیلم تلویزیونی و سریال شود معاونت صدای این استان هم در هم افزایی با شبکههای رادیویی ۲۳ هزار ۵۰۰ دقیقه برنامه در قالب ۳۲۴ برنامه و ۸۳ عنوان موضوع فارس را به صورت شنیداری روایت میکند.
او گفت: برنامه سازان و مجریان بیشتر برنامههای پرمخاطب رسانه ملی همچون برنامه صبحانه ایرانی، ثریا، سمت خدا، طبیب و ... در استان فارس حضور مییابند و از این استان این برنامهها به روی آنتن میرود.
مدیرکل صدا و سیمای استان اضافه کرد: این رویداد تنها به معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی فارس بسنده نمیکند و یکی از محورهای اصلی رویداد ایران جان طرح و پیگیری نظام مسائل و چالشهای کلان استان در رسانه ملی است که از جمله این مطالبات کلان میتوان به پیگیری اتصال آزادراه شیراز - اصفهان و شیراز - بوشهر برای تحقق کریدور آزادراهی شمال به جنوب تحقق محور راه آهن شرق به غرب استان و تبدیل فارس به چهارراه، ریلی تسریع در اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس به استان و تمرکز بر توسعه مناطق ویژه مانند شهر سلامت و بندر خشک است که در میزگردها و گفتوگوهای ویژه خبری بررسی میشود.
رئوف به تولید ۱۰۰ گزارش خبری و موضوعی از استان فارس اشاره کرد و گفت: این گزارشها به همراه ۵۰ میان برنامه در شبکه خبر و بخشهای خبری رسانه ملی منتشر میشود و بیش از هزار دقیقه برنامه زنده هم برای پوشش برنامههای این رویداد از شبکه خبر ۲ پخش میشود.
او، به تقارن برگزاری این رویداد با دو مناسبت بزرگ دیگر اشاره کرد و ادامه داد: هفته بزرگداشت حافظ نمایشگاه بین المللی اکسپو شیراز با این رویداد مقارن شده که فرصتی استثنایی برای انعکاس هرچه بیشتر ظرفیتهای استان است.
رئوف معرفی مفاخر تاریخی و معاصر فارس نیز از دیگر بخشهای مهم این رویداد دانست و گفت: استان فارس قله مفاخر کشور است و در فرصت این رویداد تلاش میکنیم مفاخر استان را بیشتر به مردم کشورمان معرفی کنیم.
مدیرکل صدا و سیمای فارس از راه اندازی اولین تلویزیون اینترنتی استان فارس خبر داد و گفت: همزمان با این رویداد شبکه تلوبیونی پارسه به عنوان اولین تلویزیون اینترنتی استان فارس راه اندازی و به زودی در قالب کانالهای اختصاصی تلوبیون و پلتفرم سپهر قابل دریافت است.
او به تداراک ویژه معاونت فضای مجازی صدا و سیمای استان برای امتداد این رویداد در فضای مجازی خبر داد و گفت بیش از ۷۰ اثر کوتاه و پوستر ویژه در فضای مجازی منتشر میشود.
این مدیر رسانهای با اشاره به برپایی دو پویش از فارس بگو و حافظ خوانی از همه مردم دعوت کرده است تا در پویشهای تولید محتوا مشارکت کرده و خاطرات یا داشتههای خود از سفر به شیراز و استان فارس را به اشتراک بگذارند.
رئوف یادآور شد رویداد ملی ایران جان فارس ایران با همکاری رسانهای و مردمی فرصتی بیبدیل است تا جلوههای کم نظیر استان فارس در عرصههای فرهنگی، علمی اقتصادی و اجتماعی در گستره ملی و فراملی به نمایش درآید.