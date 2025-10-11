مرحله مقدماتی مسابقات مسترالمپیا به پایان رسید و هادی چوپان در جمع چهار ورزشکار نهایی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شصت و یکمین دوره مسابقات مسترالمپیا ۲۰۲۵ بامداد امروز در مرحله مقدماتی دسته اوپن برگزار شد و مدعیان اصلی قهرمانی از روی چینش داوران مشخص شدند. هادی چوپان در کنار سامسون داوودا، درک لانسفورد و اندرو جک چهار ورزشکاری بودند که در فراخوان نهایی مرحله مقدماتی قرار داشتند تا برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت کنند.

بهروز تابانی دیگر ورزشکار ایرانی که برای نخستین‌ بار در مستر المپیا حضور پیدا کرده نتوانست در جمع مدعیان قرار گیرد.

او سال قبل این مسابقات مستر المپیا را بخاطر عدم صدور روادید از دست داده بود تابانی هم که در فراخوان دوم داوران قرار داشت، امیدوار است بتواند بامداد فردا نیز در فینال دسته اوپن روی استیج برود و برای یک رتبه تک رقمی در سال اول حضورش در دسته اوپن تلاش کند.

بامداد فردا (یکشنبه) از ساعت ۵:۳۰ صبح فینال دسته اوپن برگزار می‌شود.