مرحله مقدماتی مسابقات مسترالمپیا به پایان رسید و هادی چوپان در جمع چهار ورزشکار نهایی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شصت و یکمین دوره مسابقات مسترالمپیا ۲۰۲۵ بامداد امروز در مرحله مقدماتی دسته اوپن برگزار شد و مدعیان اصلی قهرمانی از روی چینش داوران مشخص شدند. هادی چوپان در کنار سامسون داوودا، درک لانسفورد و اندرو جک چهار ورزشکاری بودند که در فراخوان نهایی مرحله مقدماتی قرار داشتند تا برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت کنند.

 بهروز تابانی دیگر ورزشکار ایرانی که برای نخستین‌ بار در مستر المپیا حضور پیدا کرده نتوانست در جمع مدعیان قرار گیرد.

او سال قبل این مسابقات مستر المپیا را بخاطر عدم صدور روادید از دست داده بود تابانی هم که در فراخوان دوم داوران قرار داشت، امیدوار است بتواند بامداد فردا نیز در فینال دسته اوپن روی استیج برود و برای یک رتبه تک رقمی در سال اول حضورش در دسته اوپن تلاش کند.  

بهروز تابانی

بامداد فردا (یکشنبه) از ساعت ۵:۳۰ صبح فینال دسته اوپن برگزار می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
هادی با قدرت برو جلو
همه با تو هستیم مرد!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
هادی چوپان مرد با غیرت و اصیل ایرانی
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
این بدن سازها اصلا هیکل قشنگی ندارن بنظر من .
اندام فقط اندام کشتی گیرا و فوتبالیست ها
بدن ساز ها رو ادم میبینه وحشت میکنن
۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
آقای چوپان همین قدر که پرچم ایران در آمریکا به اهتزاز در آید خود افتخاری ست .
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
حجاب برای مردان نیست؟؟
۹
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کامران
۱۳:۵۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
با اینکه هادی چوپان واقعا آدم دوست داشتنی هستن اما واقعا این نوع ورزش و خودنمایی واقعا در شان یه انسان نیست
۱۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
کی هست بدونه چرا این رشته مثلا"ورزشی انتخاب اگثریت ارازل و اوباشه که شرارت ایجاد میکنند دست به قمه و چاقو میشوند و زورگیری میکنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
افتخار
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
گرگ پارسی قهرمان شو
۴
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
پیش به سوی قهرمانی هادی چوپان بزرگ
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
تمرکز و تلاش تا آخرین نفس + توکل بر ۱۴ معصوم = پیروزی
۲
۱۶
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
از صبح تا شام دنبال بدنسازی هستی
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
ماشاءالله ایران
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
ماشاءالله هادی
۳
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
انشالله موفق میشوند
اگر حق شو نخورند
۲
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
ورزشی که فقط بخوان لخت بشن جلوی ملت که ماهیچه نشون بدهند ورزش نیست. هرچند ما به آقای چوپان به خاطر مردانگیش افتخار می‌کنیم.
۳۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
عقب افتاده
وضعیت کنونی جامعه حاصل تفکر امثال تو در دهه ۶۰ و ۷۰ هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
شماها با این افکارتون کی گورتونو از این مملکت گم میکنید اخه؟
همه جا هستید و درباره همه چیز نظر میدید
معلومه جزء کدوم دسته هستید و افکار وعقایدتون از کجا نشات گرفته
دیگه همه میشناسنتون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
به هر حال این هم ورزشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
تو اینو گذاشتی همه بیان جوابتو بدن
وگرنه خودتم می‌دونی داری چرا میگی
Iran (Islamic Republic of)
ملت
۱۱:۵۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
این حاصل ساعتها و روزها ورزش سنگین در باشگاه پس اون بیست دو نفری هم نود دقیقه دنبال به توپ میدوند!!. هم ورزشکار تبستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
به نظر من هم همینطوره. این دیگه چه جور ورزشی است؟ البته اینکه پرچم ایران بالا برده می شه باعث افتخار است ولی فلسفه این ورزش یا حرکت چیه من هم نمی دونم.
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
دل ِآزرده از حرف نادان خطاست
مخور غصه دانا که خوردن جفاست
تو خود نیک گفتی دلی گوش نیست
حهان جهل دارد ویا هوش نیست
وگرنه جه ارزد چنین کار سخت
که خود باد سازی شوی چون درخت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
دقیقا
Iran (Islamic Republic of)
کوروش
۱۳:۵۶ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
واقعا ورزش مزخرفیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
جناب ناشناس اگه تفکر ما عقب افتاده بود علیرضا دبیر با قهرمانی تاریخی کشتی فرنگی و آزاد میتونه برای پوچ بودن حرفتون کافی باشه
عقب افتاده اونایی هستن که برا خود اصول ندارن چشم شون دنبال بقیه هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
عقب افتاده خودت هستی که فکر می‌کنی هر چیزی که غرب بیاره رو دور عین پیشرفته
