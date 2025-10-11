شبکه نمایش سیما به منظور پاسداشت اهالی سینما، بخشی از جدول پخش خود را به مرور آثار سینماگران شاخص اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آثار بهروز افخمی شامل فیلم‌های «عروس»، «کوچک جنگلی»، «روباه»، «روز شیطان»، «روز فرشته» و «عقرب» برای مخاطبان هر شب ساعت ۱۹ پخش خواهد شد.

فیلم «عروس» محصول ۱۳۶۹ به کارگردانی بهروز افخمی شنبه ۱۹ مهر ماه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حمید پسری است که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و شغل و درآمدی ندارد و عاشق دختری به نام مهین می‌شود که خانواده او از وضعیت مالی خوبی برخوردارند و اختلاف طبقاتی باعث می‌شود که پدر عروس با ازدواج آنها مخالفت کند...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان نیکی کریمی، عباس امیری مقدم، علی سجادی حسینی، فرحناز منافی ظاهر و رقیه چهره آزاد را نام برد.

«کوچک جنگلی» محصول ۱۳۶۰، یکشنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه می‌رود.

در این فیلم به شرح زندگی میرزا کوچک خان می‌پردازد. داستان با بازگشت میرزا از تبعید آغاز می‌شود و زوایایی از قیام میرزا کوچک خان و مردم گیلان با نگاهی نسبتاً تحلیلی به نمایش در می‌آید.

علیرضا مجلل، مهدی هاشمی، عباس امیری مقدم، فتحعلی اویسی، جهانگیر الماسی، داوود رشیدی، حسین محجوب، عباس امیری مقدم، هوشنگ توکلی، اسماعیل محرابی، حسین خانی بیک، صدرالدین حجازی، بهروز بقایی، جمشید گرگین، اکبر معززی، عنایت شفیعی، صادق هاتفی، پروانه معصومی، فرخ‌لقا هوشمند و نعمت‌الله گرجی از بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «روباه» به کارگردانی و نویسندگی بهروز افخمی و تهیه‌کنندگی محمد پیرهادی محصول سال ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۱ مهر ماه روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

این فیلم مرتبط با مسائل امنیتی و جاسوسی در حوزه انرژی هسته‌ای است. برادرِ نتانیاهو برای انجام یک عملیات تروریستی جدید علیه دانشمندان هسته‌ای به ایران می‌آید. در ایران برای رسیدن به اهداف خود از یک راننده سوء استفاده می‌کند اما...

حمید گودرزی، آرش مجیدی، جلال فاطمی، بابک حمیدیان و مرجان شیرمحمدی در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «روز شیطان» محصول ۱۳۷۳ به نویسندگی و کارگردانی بهروز افخمی روز سه شنبه، ۲۲ مهرماه ساعت ۱۹ پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یکی از گروهک‌های سلطنت طلب در پاریس طرحی برای براندازی در دست اجرا دارد و از حمایت بعضی از صاحبان قدرت در آمریکا برخوردار است. مرحله اول این طرح وارد کردن تدریجی قطعات یک بمب اتمی کوچک است. مرحله دیگر جاسازی آن در داخل یک چمدان است تا یک هفته قبل از بازدید نمایندگان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از تأسیسات اتمی ایران، جنب استادیوم یکصدهزار نفری آزادی منفجر کرده و…

در این فیلم بازیگرانی، چون آتیلا پسیانی، علی دهکردی، عبدالرضا اکبری، داریوش اسدزاده، بهمن روزبهانی، بهروز افخمی، صدرالدین حجازی، رضا توکلی، فریده صابری، سیدمحسن خرم دره و… ایفای نقش می‌کنند.

فیلم «روز فرشته» به کارگردانی بهروز افخمی، چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم که محصول سال ۱۳۷۳ است آمده: «عنایت‌الله» که فردی ثروتمند و در عین حال پول دوست است برای رسیدگی به پرونده یکی از همکارانش بنام فرزین به دادگاه می‌رود. او در جریان مشاجره با فرزین از بلندی یک ساختمان سقوط می‌کند و پس از جدا شدن روح از بدنش با پری آشنا می‌شود. پری وی را در جریان مرگ موقتش و نداشتن وقت کافی برای جبران گذشته قرار می‌دهد؛ عنایت‌الله با مشاهده دعوای بازماندگان بر سر میراثش تصمیم به جبران گذشته می‌گیرد و...

عزت‌الله انتظامی، اکبر عبدی، مینا لاکانی، محمدرضا هنرمند، اسماعیل داورفر، پرویز پورحسینی، حسین محب‌اهری فرحناز منافی ظاهر و نیلوفر محمودی در این فیلم ایفای نقش دارند.

فیلم سینمایی «عقرب» به کارگردانی بهروز افخمی، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۹ تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده: قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه در منطقه بلوچستان از طریق یکی از سران خود، از سروان یکه تاز می‌خواهد در مقابل دریافت مبلغ هنگفتی دلار اجازه عبور محموله آنها را از منطقه بدهد. سروان یکه‌تاز قبول می‌کند و بعد از دریافت پول‌ها، روز موعود با تمام قوا به کاروان قاچاق حمله می‌کند و آنان را دستگیر می‌کند. قاچاقچیان هم به تلافی این عمل سروان یکه‌تاز را به قتل می‌رسانند. تکاور ذوالفقار حسینی که از قبل از طرف سروان یکه‌تاز مامور مبارزه با این عده شده بود، وارد عملیات می‌شود.

جمشید هاشم‌پور، آتیلا پسیانی، حسن رضایی، شهرام زرگر و مینا فرامرزی در فیلم «عقرب» بازی کرده‌اند.

منبع: روابط عمومی شبکه نمایش