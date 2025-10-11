باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کارخانه مهمات ارتش آمریکا با خاک یکسان شد + فیلم

کارخانه تامین‌کننده مواد منفجره و مهمات برای ارتش آمریکا در ایالت تنسی منفجر شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - یک کارخانه تامین‌کننده مواد منفجره و مهمات برای ارتش آمریکا در ایالت تنسی منفجر شد و مقامات می‌گویند که در حال بررسی حادثه هستند.

 طبق گزارش آسوشیتدپرس، در نتیجه انفجار این کارخانه ۱۸ نفر مفقود شدند و احتمال مرگ آنها می‌رود.

 

مطالب مرتبط
کارخانه مهمات ارتش آمریکا با خاک یکسان شد + فیلم
young journalists club

هشدار سرهنگ آمریکایی: هر حمله اسرائیل به ایران، آغاز پایان تل‌آویو خواهد بود! + فیلم

کارخانه مهمات ارتش آمریکا با خاک یکسان شد + فیلم
young journalists club

کودکان فلسطینی ۲۵ برابر کودکان اوکراینی کشته شدند!؟ + فیلم 

کارخانه مهمات ارتش آمریکا با خاک یکسان شد + فیلم
young journalists club

کاهش ذخایر موشک‌های تاد بعد از حمله ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
واکنش‌ها به جایزه صلح نوبل + فیلم
۹۴۱

واکنش‌ها به جایزه صلح نوبل + فیلم

۱۹ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
کاش همین بلاسر دولتش بیاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
اون ۱۸ نفر مفقود رو که دیگه غذای مورچه ها شدن اگه بخار نشده باشن

فکر نکنم چیزی ازشون مونده
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
خداوند از ریشه نابودشان کند بی شرف های کودک کش
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۵:۱۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
خدا رو شکر معلوم نبود با اون مهمات جون چند نفر بیگناه رو میخواستن بگیرند کاش ذرات خانه های هسته ای امریکا و اسراییل هم منفجر و با خاک یکسان بشه
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
تیری از غیب برون آید و کاری بکند. صد هزار مرتبه خدا را شکر میکنیم.
۰
۵
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۳۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
خوب شد نوش جونشون
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
خدارو شکر مرگ رو فقط برا همسایه میخاستن
۰
۸
پاسخ دادن