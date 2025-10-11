به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، ۲۵ درصد از افراد کشور دچار اختلالات سلامت روان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست خبری هفته سلامت روان گفت: اکنون تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی مردم در جهان شرایط را متفاوت کرده است. دیجیتال به نوعی سبب ارتقای سلامت مردم خواهد بود و افراد از طریق تلفن همراه یا حتی پزشکی از راه دور به اطلاعات پزشکی مد نظر دسترسی پیدا کند.

به گفته وی فضای مجازی علی رغم اینکه سبب بهبود ارتقای سلامت می شود در برخی موارد مانند شنیدن اخبار مختلف به ویژه برای کودکان و نوجوانان به دلیل انتشار اطلاعات غلط آسیب زا خواهد بود.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: در دنیا آمار خودکشی تا متوسطه اول بسیار پایین است اما در متوسطه دوم مسائلی مانند کنکور افراد را مستعد برخی رفتارهای پرخطر کرده و افراد متاثر از عوامل اجتماعی و خانوادگی قرار می گیرند.

رئیسی بیان کرد: مسائل اقتصادی، سیل، بحران ها مسائل فرهنگی، جنگ و حتی حوادث بحرانی می تواند سبب بروز آسیب در حوزه سلامت روان می شود.

وی اضافه کرد: جنگ عامل اصلی بروز اختلالات روان است و الان از بیرون از منطقه وارد شده و بر طبل جنگ کوبیدند و همین امر سبب بروز اختلالات سلامت روان خواهد شد.فردی که خانواده اش را در جنگ از دست داده باید با مشاوره درست اختلالات سلامت روان او کاهش پیدا کند.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: الان افراد مشاور، مجوز ارائه خدمات شان را جذب کرده و باید دقت کنند تا با مشاوره نادرست مسئله ای برای فرد مراجعه کننده ایجاد نشود.

رئیسی ادامه داد: بر اساس آخرین پیمایش انجام شده در سطح کشور، شیوع اختلالات افسردگی و اضطرابی در حدود ۲۵ درصد ذکر شده است. سلامت روان در نظام شبکه ادغام شده و ۳۲۰۰ روان شناس در شبکه بهداشت فعالیت می کنند و غربالگری سلامت روان یکی از اصلی ترین وظایف این کارشناسان است.

معاون بهداشت تاکید کرد: اکنون باید ۱۰ درصد از تخت های بیمارستانی به حوزه سلامت روان اختصاص یابد.

رئیسی ادامه داد: شعار هفته سلامت روان ، دسترسی به سلامت روان در بحران ها و شرایط اضطراری است.

وی افزود: الان ۱۰۳ مرکز سراج در ۲۸ استان راه اندازی شده‌ و برنامه وزارت بهداشت پیگیر این است که این مراکز به ۳۰۰ مرکز برسد و در تمام استان ها راه اندازی شود. در این مراکز ۶۲ درصد درمان بیماران روان پزشکی تحت درمان قرار می گیرندو از ۷۰ درصد فوت ها پیشگیری کند.