امضای استاد شفیعی کدکنی روی دیوار کشور هلند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مروری کوتاه بر زندگی محمدرضا شفیعی کدکنی، به مناسبت زادروز این شاعر و پژوهشگر ایرانی، که شعر «سفر به خیر» او در در دیوار های شهر لیدن در کشور هلند نوشته شده و امضای او نیز پای این شعر نقش بسته است.