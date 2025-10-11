باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

امضای استاد شفیعی کدکنی روی دیوار کشور هلند + فیلم

به مناسبت زادروز محمدرضا شفیعی کدکنی زندگی این نویسنده، ادیب، پژوهشگر و شاعر ایرانی را مرور می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مروری کوتاه بر زندگی محمدرضا شفیعی کدکنی، به مناسبت زادروز این شاعر و پژوهشگر ایرانی، که شعر «سفر به خیر» او در در دیوار های شهر  لیدن در کشور هلند نوشته شده و امضای او نیز پای این شعر نقش بسته است.

مطالب مرتبط
امضای استاد شفیعی کدکنی روی دیوار کشور هلند + فیلم
young journalists club

علت ماندگاری استاد فرشچیان چه بود؟ + فیلم

امضای استاد شفیعی کدکنی روی دیوار کشور هلند + فیلم
young journalists club

ضرب المثل «سر و گوش آب دادن» از کجا آمد؟ + فیلم

امضای استاد شفیعی کدکنی روی دیوار کشور هلند + فیلم
young journalists club

خواندن بخشی از گلستان سعدی که شعرش را به حضرت محمد (ص) نسبت داده است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
واکنش‌ها به جایزه صلح نوبل + فیلم
۹۴۱

واکنش‌ها به جایزه صلح نوبل + فیلم

۱۹ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۱
۲
پاسخ دادن