امضای استاد شفیعی کدکنی روی دیوار کشور هلند + فیلم

به مناسبت زادروز محمدرضا شفیعی کدکنی زندگی این نویسنده، ادیب، پژوهشگر و شاعر ایرانی را مرور میکنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان - مروری کوتاه بر زندگی محمدرضا شفیعی کدکنی، به مناسبت زادروز این شاعر و پژوهشگر ایرانی، که شعر «سفر به خیر» او در در دیوار های شهر لیدن در کشور هلند نوشته شده و امضای او نیز پای این شعر نقش بسته است.
یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟
اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما
پيامبر (ص) فرمود :
او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
