باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علی فلاحتکار، قائممقام سازمان دانشآموزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از ماموریتهای مهم برنامه هفتم برای وزارت آموزش و پرورش است.
قائممقام سازمان دانشآموزی با بیان این که سازمان دانش آموزی یکی از نهادهایی است که اردو دانش آموزی را برگزار میکند؛ افزود: سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار نفر توسط این سازمان به اردو برده شدند. همچنین حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز در اردو تمشک شرکت کردند.
علی فلاحتکار ادامه داد: امیدواریم امسال اردوهای تمشک با قوت استمرار داده و با کمک معاونت پرورشی این اردوها ۲ روزه شود.
قائممقام سازمان دانشآموزی تصریح کرد: تمشک مخفف تلاش و توانمندسازی، مشاوره، شادی و نشاط و کار آفرینی است؛ دانش آموزان در این اردوی یک روزه شرکت میکردند و درگیر فضای تلاش، فضای شادی و فضای آموزش یک مهارت شدند.
فلاحتکار گفت: همچنین اردوهای ملی به صورت استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد.