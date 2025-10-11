باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی مقابل تیم ملی روسیه قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود روسها به پایان رسید. با این نتیجه، شاگردان امیر قلعهنویی در سه دیدار اخیر خود موفق به کسب پیروزی نشدند و دو بازی را با شکست پشت سر گذاشتند. آخرین پیروزی ایران در یک بازی ملی به دیدار با هند در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ بازمیگردد.
آمار رسمی این دیدار نشان میدهد تیم ملی روسیه با مالکیت ۵۵ درصد توپ توانست جریان بازی را در دست بگیرد و ایران با ۴۵ درصد مالکیت نتوانست تسلط کامل خود را در زمین اعمال کند.
در مجموع، روسیه ۱۴ شوت و ایران ۸ شوت به سمت دروازه حریف روانه کردند که از این میان، شوتهای در چارچوب روسیه ۵ و ایران ۲ بود. نکته قابل توجه، برتری ایران در شوتهای خارج از چارچوب و شوتهای بلوکهشده بود؛ ایران ۵ شوت بلوکهشده و ۴ شوت خارج از چارچوب داشت، در حالی که این آمار برای روسیه به ترتیب ۱ و ۴ شوت ثبت شد.
ایران با ثبت ۱۶ خطا و یک کارت زرد، نسبت به ۱۱ خطا و ۳ کارت زرد روسیه، نمایش پر اشتباهی داشت و مشکلات هماهنگی دفاعی به وضوح مشهود بود. آمار پاکسازیها و بازپسگیری توپها نشاندهنده تلاش مدافعان ایران بود؛ ایران ۴۷ بار توپ را بازپس گرفت و روسیه ۴۰ بار.
در زمینه پاسکاری، روسیه ۴۵۱ پاس رد و بدل کرد که از این تعداد ۳۵۷ پاس دقیق بود، در حالی که ایران ۳۷۴ پاس با ۲۶۵ پاس دقیق داشت و توانست بازیسازی خود را تا حدی پیش ببرد. ورود به محوطه جریمه حریف نیز با برتری روسیه همراه بود؛ روسیه ۶۶ بار و ایران ۳۸ بار وارد محوطه جریمه شدند.
علیرضا بیرانوند دو سیو موفق انجام داد، در حالی که دروازهبان روسیه یک بار توپها را مهار کرد.
این دیدار فرصتی بود تا تیم ملی ایران نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کند. شاگردان قلعهنویی باید روی هماهنگی خط دفاع، دقت پاسها و استفاده بهتر از موقعیتهای گلزنی تمرکز کنند تا در بازیهای آینده، به ویژه در مسابقات رسمی و جام جهانی، عملکرد بهتری ارائه دهند.