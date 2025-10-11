باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتصاب آقای مهرداد رحیمی ممقانی به‌عنوان عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حکم وزیر نفت گفت: به نظر ما این انتصاب غیرقانونی است.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس اظهار کرد: کسانی که چنین سابقه‌ای دارند نباید در جایگاه‌های حساس قرار بگیرند و دستگاه‌های نظارتی و سایر افرادی که در این زمینه مسئولیت دارند باید پیگیری کنند و اقدام مناسب قانونی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس بیان کرد: حتما مجلس به این انتصاب ورود پیدا خواهد کرد و ممکن است برخی نمایندگان در قالب استیضاح و یا سوال اقدام کنند.