کردستان اواخر مهرماه جاری میزبان چهل و هشتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم به عنوان مهمترین رویداد ملی و دینی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان اظهار کرد: تاکنون جلسات ستاد و کمیته‌های مختلف این رویداد با حضور استاندار و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شده و همه کمیته‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و آمادگی لازم برای اجرای باشکوه مسابقات فراهم است.

حجت الاسلام محمد کاروند با بیان اینکه در این دوره از مسابقات ۴۵۰ مهمان از ۳۱ استان کشور در سنندج حضور پیدا خواهند کرد، گفت: شرکت کنندگان در رشته‌های حفظ۲۰جزء، حفظ کل، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، اذان، دعا خوانی، همخوانی و همسرایی در ۲ بخش خواهران و برادران با هم به رقابت می‌پردازند.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌هایی که در کنار این مسابقات برگزار خواهد شد، برگزاری ۲۵۰ تا ۳۰۰ محفل قرآنی در سطح شهرستانی، استانی، کشوری و بین المللی است که رسانه‌های مختلف و شبکه‌های صدا و سیما نیز آن را پوشش می‌دهند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با بیان اینکه استان حدود ۱۰ روز میزبان این نخبگان قرآنی بوده و فضای معنوی به خود می‌گیرد، گفت: تلاش می‌شود محافل قرآنی علاوه بر مساجد در مدارس، دانشگاه‌ها، محافل عمومی و محافل خیابانی برگزار شود.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت عمومی برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این رویداد قرآنی اظهار کرد: این مسابقات تنها با تلاش سازمان اوقاف محقق نمی‌شود و حضور مردم، گروه‌های مردمی، مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها در کنار نهاد‌های اجرایی می‌تواند به معرفی بیش از پیش کردستان به‌عنوان استانی قرآنی کمک کند.

حجت الاسلام کاروند با تأکید بر معرفی ظرفیت‌های قرآنی استان، افزود: شهر سنندج ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب قرآنی غرب کشور را داردو امیدواریم این مسابقات با استقبال گسترده مردم، برگ زرین دیگری در تاریخ فرهنگی و قرآنی استان رقم بزند.

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در دیدار با اعضای ستاد و کمیته‌های این مسابقات اظهار کرد: کردستان ظرفیت بالایی در حوزه فعالیت‌های قرآنی دارد و شناسایی و معرفی این ظرفیت‌ها به کشور و جهان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی با تأکید بر اهمیت کیفیت برنامه‌ها، گفت: کیفیت نباید فدای کمیت شود چرا که اجرای برنامه‌های ضعیف نه تنها موجب کاهش تأثیرگذاری می‌شود، بلکه فرصت‌های ارزشمند برای معرفی استان را از بین می‌برد بنابراین همه دستگاه‌ها و افراد باید با تمام توان پای کار بیایند.

وی با ابراز خوشحالی از میزبانی این رویداد بزرگ قرآنی، افزود: کردستان از نظر فرهنگی استانی غنی است، بنابراین باید تلاش کنیم در مدت برگزاری این مسابقات در استان، زمینه‌ای فراهم شود تا مهمانان علاوه بر حضور در مسابقات از فضای فرهنگی و قرآنی استان نیز بهره‌مند شوند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ابراز امیدواری کرد، با همت دست‌اندرکاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، این مسابقات به بهترین شیوه ممکن برگزار شده و کردستان به عنوان استانی فعال در حوزه قرآن و فرهنگ دینی معرفی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز به عنوان یکی از بانیان برگزاری این مسابقات در استان اظهار کرد: یکی از رویکردهای جدی ما در کنار برنامه‌های فرهنگی و هنری، توجه ویژه به فعالیت‌های قرآنی است و برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن نیز در همین راستا برنامه‌ریزی شده است.

علی اصغر دریایی افزود: مسابقات قرآنی فرصتی فراتر از یک رقابت صرف است و این رویداد زمینه‌ای برای ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت وحدت اسلامی و بازتاب چهره فرهنگی و معنوی استان کردستان در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود.

وی اضافه کرد: برگزاری این مسابقات در مدت ۱۰ روز، استان کردستان را به کانون توجه رسانه‌ها تبدیل می‌کند و تصویر روشنی از نقش‌آفرینی فرهنگی و پایداری امنیت در این استان ارائه خواهد داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان یادآور شد: در ایام برگزاری این مسابقات، معرفی دستاوردهای قرآنی استان، فرصت مناسبی برای بیان گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع از مظلومیت مردم غزه فراهم می‌شود و صدای مردم کردستان می‌تواند پژواک رسای حمایت از ارزش‌های انسانی و اسلامی باشه.