مراسم افتتاح این پروژه‌ها با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان و مدیران این وزارتخانه، حسینعلی امیری استاندار فارس، جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

این طرح‌ها در قالب برنامه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال دولت چهاردهم به اجرا درآمده و شامل پروژه‌هایی در بخش‌های روستایی، فیبرنوری، زیرساخت‌های ملی و توسعه نسل‌های جدید تلفن همراه است.

در این مراسم، ۸۵ پروژه توسعه ارتباطات روستایی با هدف اتصال ۱۰۷ روستا از طریق ایجاد ۶۸ ایستگاه جدید و ارتقای ۱۷ ایستگاه تلفن همراه موجود به نسل‌های نوین ارتباطی، با سرمایه‌گذاری چهار هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

در حوزه توسعه ارتباطات روستایی همچنین هشت پروژه افتتاح شد که شامل ۵۷ کیلومتر فیبر طرح توسعه ارتباطات روستایی (تار)، اتصال ۲ مرکز مخابراتی و ۶ سایت تلفن همراه با سرمایه گذاری ۱۷۰ میلیارد ریال بود.

همچنین شرکت مخابرات ایران با اجرای ۲۷ پروژه و سرمایه‌گذاری یک هزار و ۵۵۲ میلیارد ریال، اتصال منازل و کسب‌وکار‌ها به شبکه فیبرنوری را در ۲۷ شهر استان عملیاتی کرد. این طرح شامل نصب ۷۹ دستگاه OLT، اجرای ۱۸۵ کیلومتر حفاری و دایری بیش از ۲۲ هزار پورت جدید بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال، فاز دوم توسعه شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر IP را با ظرفیت ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه و همچنین ایستگاه پشتیبان DNS در علاءمرودشت اجرا کرد.

در حوزه تلفن همراه، شرکت ارتباطات سیار ایران با اجرای ۲۸۴ پروژه و اعتباری بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۰ میلیارد ریال، هفت ایستگاه نسل پنجم را راه‌اندازی و ۲۷۷ ایستگاه نسل دوم تا چهارم را توسعه و ارتقا داد.

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز با اجرای ۳۲ پروژه به ارزش ۱۰ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال، اتصال منازل و کسب‌وکار‌های شهر صدرا به فیبرنوری و راه‌اندازی ۳۱ ایستگاه نسل سوم و چهارم تلفن همراه را محقق کرد.

در ادامه، شرکت آسیاتک با اجرای پروژه فیبرنوری در شهر‌های آباده، لار، اقلید و جهرم و سرمایه‌گذاری هفت هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال، ۳۹ دستگاه OLT نصب و بیش از ۳۷۵ کیلومتر حفاری شهری انجام داد.

علاوه بر این، شرکت رایتل با اجرای هشت پروژه به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال، هشت ایستگاه جدید نسل چهارم تلفن همراه را در استان راه‌اندازی کرد و پست‌بانک ایران نیز با سه پروژه به ارزش ۱۷۵ میلیارد ریال، سه باجه خدمات بانکی در شهرستان‌های رستم، بیضا و مهر احداث و تجهیز کرد.

این طرح‌ها با هدف توسعه عدالت ارتباطی، افزایش کیفیت خدمات و گسترش دسترسی مردم فارس به اینترنت پرسرعت به بهره‌برداری رسید و گامی مهم در مسیر تحقق اهداف دولت چهاردهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به شمار می‌رود.

سفر «سید ستار هاشمی» و هیات همراه وی از روز گذشته (جمعه، ۱۸ مهر) به شیراز آغاز شد؛ پیش از این سفر، معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در نشست‌های برخطی با فرمانداران و مدیران شهرستانی، به بررسی دقیق وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی، پوشش شبکه، توسعه فیبر نوری و کیفیت خدمات در مناطق روستایی و صنعتی پرداختند؛ نتیجه این ارزیابی‌ها در جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات ارائه شد.

وزیر ارتباطات در ادامه سفر خود، در نشستی مشترک با نخبگان فناوری، اعضای نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی استان حاضر خواهد شد تا راهکار‌های توسعه زیست‌بوم دیجیتال فارس بررسی شود.

دیدار با دانشگاهیان، بازدید از دانشگاه شیراز و شرکت در آیین گرامیداشت روز حافظ، از دیگر برنامه‌های فرهنگی و علمی این سفر دوروزه اعلام شده است.

سفر وزیر ارتباطات به فارس و افتتاح این حجم از پروژه‌ها، گامی مهم و اثرگذار در راستای ارتقای پوشش ارتباطی، توسعه فیبر نوری و افزایش ظرفیت شبکه در مناطق کم‌برخوردار به شمار می‌رود؛ این اقدام، نقشی کلیدی در تقویت زیرساخت‌های دیجیتال کشور و ایجاد پیوندی مؤثر میان بخش‌های دانشگاهی، فناورانه و اجرایی ایفا خواهد کرد.

منبع: استانداری فارس