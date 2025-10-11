مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از رشد ۵۷ درصدی صادرات کالا از پایانه مرزی میلک طی ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ ایوب کرد  اظهار داشت: در۶ ماهه نخست امسال  ۱۳۸ هزار و ۶۶۶ تُن کالا با استفاده از ۵ هزار و ۴۴۴ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میلک به خارج از کشور صادر شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی عمده کالا‌های صادرشده را سیمان، فرآورده‌های نفتی و محصولات زراعی اعلام کرد و افزود: روزانه بیش از ۲۰۰دستگاه کامیون از طریق این پایانه مرزی تردد می‌کنند که نشان‌دهنده اهمیت این مرز در تبادلات تجاری با کشور‌های همسایه، به‌ویژه افغانستان است. 

کرد با بیان اینکه پایانه مرزی میلک به عنوان تنها مرز فعال زمینی میان ایران و افغانستان در استان سیستان و بلوچستان، نقش کلیدی در توسعه تجارت خارجی، به‌ویژه صادرات به کشور‌های شرق ایران ایفا می‌کند یادآور شد: نزدیکی به بازار‌های هدف، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی به افغانستان، این مرز را به یکی از مهم‌ترین کریدور‌های اقتصادی شرق کشور تبدیل کرده است.

منبع حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: جابجایی کالا ، حمل و نقل جاده ای
