هشدار معاون وزیر بهداشت درباره افزایش درصد سالمندی در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رئیسی در بازدید از خانه بهداشت و مرکز درمانی طوبی روستای کافی‌الملک شهرستان شبستر اظهار کرد: پزشکان خیر به طور خودجوش در مناطق مختلف فعال هستند، اما استمرار فعالیت آنها به حمایت و زیرساخت نیاز دارد.

وی با اشاره به شاخص‌های جمعیتی کافی‌الملک افزود: به رغم تعداد کم مادران باردار، ۳۰ فرد نابارور در این روستا وجود دارد که نیازمند حمایت‌های درمانی ویژه‌ای هستند.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تقدیر ویژه از خیرین سلامت، نقش ارزنده آنان را در ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی بی‌بدیل و قابل تحسین دانست.

وی با اشاره به اینکه این مرکز برای فعالیت درمانگاه ساخته شده است، گفت: پیشنهاد می‌کنم از این ظرفیت فراتر رفته و این مجموعه به عنوان مرکز درمانی خیریه مجوز بگیرد.

شهریاری با تشکر از خوشقدم، خیر نیک‌اندیش افزود: خیرین در ارتقای حوزه سلامت نقش برجسته‌ای دارند و ما قدردان زحمات آنان هستیم.

محمود طاهری، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: حضور میدانی اعضای کمیسیون بهداشت و معاونان وزارت بهداشت به ارتقای خدمات درمانی در مناطق محروم کمک می‌کند.

وی همچنین از خوشقدم، خیر فداکار شبستری تشکر کرد که با حفظ کرامت اجتماعی و بدون هیاهو، مسئولیت اجتماعی خود را در ساخت این مرکز به خوبی ایفا کرده است.

در جریان بازدید نظارتی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از مراکز درمانی و بهداشتی آذربایجان‌شرقی و شهرستان شبستر با حضور معاونان درمان و بهداشت وزارت بهداشت، رئیس سازمان اورژانس کشور، خانواده شهدا، جمعی از مسئولان منطقه‌ای و مردم روستای کافی‌الملک، خانه بهداشت و مرکز درمانی طوبی افتتاح شد.

در پایان این مراسم با اهدای هدایایی از زحمات خیران تقدیر شد و شهریاری اعلام کرد که رئیس سازمان اورژانس کشور در جریان این سفر نظارتی چندین آمبولانس به مراکز درمانی شبستر اختصاص داده است، که در اختیار شهرستان قرار می‌گیرد.

منبع:ایرنا