باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای گذشته، تصویری از تابلوی شکستهی یکی از ملیپوشان سابق ژیمناستیک ایران در فضای بیرونی ساختمان فدراسیون منتشر شد. این تصویر، که نشان میداد عکس فرد مذکور زیر یک درخت و در وضعیت نامناسب قرار گرفته، به سرعت در فضای مجازی بازنشر شد و واکنشهای احساسی و انتقادی متعددی را در پی داشت.
در نگاه اول، این اتفاق بهعنوان یک بیتوجهی یا بیاحترامی تعبیر شد، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که ماجرا ابعاد پیچیدهتری دارد و نمیتوان با قطعیت درباره انگیزهها یا مسئولیتها اظهار نظر کرد.
تابلوی مذکور، که پیشتر در ساختمان فدراسیون نصب شده بود، به دلایلی نامشخص از محل خود خارج شده و در فضای باز قرار گرفته است. انتشار تصویر آن، با زاویهای خاص و در زمانی مشخص، باعث شکلگیری موجی از واکنشهای احساسی در شبکههای اجتماعی شد. برخی کاربران این اتفاق را نشانهای از بیتدبیری دانستند، برخی دیگر آن را به اختلافات داخلی نسبت دادند، و گروهی نیز خواستار پاسخگویی رسمی شدند.
در کنار واکنشهای عمومی، دو رخداد مهم در پسزمینهی این ماجرا وجود دارد که همزمانی آنها با انتشار تصویر، برخی گمانهزنیها را تقویت کرده است:
نخست، موضوع انتخاب دبیر فدراسیون ژیمناستیک در دوره دوم ریاست زهرا اینچه درگاهی بود. فردی که تصویرش منتشر شده، یکی از گزینههای این سمت بود، اما در نهایت فرد دیگری انتخاب شد و احتمالا سود جویان از این اطلاعات برای هجمه به فدراسیون استفاده کردهاند. این تصمیم، هرچند در چارچوب فرآیندهای معمول در فدراسیونها صورت گرفته، اما میتواند یکی از مهمترین انگیزههای اتفاقات اخیر و مخالفان فدراسیون باشد.
اتفاق دوم تحقیق و تفحص فدراسیون از هیأت ژیمناستیک استان مازندران است. هیأتی که هادی خناری نژاد پیشتر ریاست آن را بر عهده داشت. این بررسیها، که با هدف ارزیابی عملکرد هیأتها انجام شد، میتواند انگیزه دیگری باشد که در پس این ماجرا قرار دارد.
در کنار این دو رخداد، موارد مشکوک دیگری نیز وجود دارد که تحلیل دقیقتر آنها ضروری است. از جمله اینکه آیا مسئولان فدراسیون واقعاً آنقدر بیاحتیاط هستند که عکس یک چهرهی شناختهشده را در معرض دید عمومی و در وضعیت نامناسب قرار دهند؟ آیا چنین اقدامی، اگر عمدی بوده باشد، بدون در نظر گرفتن تبعات رسانهای و اجتماعی آن صورت گرفته؟ یا اینکه این ماجرا بخشی از یک جریان هدفمند برای زیر سؤال بردن فدراسیون است؟
از سوی دیگر، نحوهی انتشار تصویر، زاویهی عکس، و سرعت بالای بازنشر آن در فضای مجازی، این پرسش را مطرح میکند که آیا با نوعی فضاسازی رسانهای یا به تعبیر دقیقتر، «شانتاژ» مواجه هستیم؟ آیا این تصویر در زمان و شرایطی خاص تهیه شده تا واکنشی احساسی و فوری را برانگیزد؟ و اگر چنین است، هدف از این فضاسازی چیست؟
هر چند حتی این احتمال وجود دارد که خناری نژاد از سناریویی که از او به عنوان مهره اصلیاش استفاده شده خبر نداشته باشد و عدهای عمدا او را در این ماجرا قرار دادهاند تا بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند؛ اما به هر حال باید پذیرفت در پس این ماجرا نکات زیادی وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است کسانی که این سناریو را طراحی کرده بودند نگاه سادهانگارانهای به آن داشتند.
حدود چند روز قبل تابلوی یک از قهرمانان این رشته در جریان انتقال به ورزشگاه شیرودی در پیاده رو جا مانده بود و قصد و نیتی برای این اتفاق وجود نداشت؛ این پاسخ فدراسیون ژیمناستیک در مورد چگونگی جا ماندن تابلو در پیاده رو بوده است، اما فدراسیون معتقد است ;i می توانسته اصل موضوع را کتمان و عنوان کند که آن تابلو اصلا ارتباطی به این فدراسیون نداشته است؛ چرا که هر شخصی میتوانسته تصویری را روی مقوا، تخته یا هر سطح دیگری چاپ کرده و در مقابل ساختمان فدراسیون قرار دهد و سپس مدعی توهین شود؛ اما فدراسیون ژیمناستیک بر پایه اصل صداقت، واقعیت ماجرا را اطلاعرسانی کرده است.