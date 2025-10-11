باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - اندرسون دانشمند اهل اسپانیا با اشاره به انحصار علمی و نسلکشی دانشمندان ایرانی توسط رژیم صهیونیستی گفت: ایالات متحدهٔ آمریکا دیگر سردمدار فناوری و تولید در جهان نیست. این را میدانیم. اما هنوز قدرت مالی دارد... از طریق سلطهٔ دلاریاش و دستگاه تبلیغاتیاش، به دنبال ایجاد هژمونی است. عجیب هم نیست که در جریان جنگ دوازدهروزهٔ ماه جون، دانشمندان ایرانی نیز هدف این نزاع قرار گرفته باشند. این کنفرانس «خیزش علیه خردکشی» گامی است در مسیر ایجاد صلح و تأمین امنیت جهانی.
او افزود: مؤسسهٔ علوم و امنیت بینالمللی (آی. سی. آی. اس) میگوید که این قتلهای فجیع تقریباً بیست دانشمند ایرانی عملاً پذیرفته شده و تخصص و مدیریت بهرهبرداری از مواد حیاتی مورد نیاز را از دسترس ملت خارج کرده است. این سازمان خود را مستقل معرفی میکند و دو هدف را در هم میآمیزد: پیگیری صلح بینالمللی و تدوین راهبردهای معتبر برای حل مسائل امنیتی منطقهای و جهانی. شایسته است گزارش دهم که مفتخر بودم که ماه گذشته، در سپتامبر، در تهران حضور یافتم؛ به خیابان اشرفی اصفهانی رفتم و خانهٔ پروفسور احمدرضا زلفقاری داریانی را دیدم همان خانهای که در روز نخست آن هجوم غافلگیرانهٔ اسرائیلی در ماه جون امسال، کل خانوادهاش و چهار همسایهاش کشته شدند.
اندرسون بیان کرد: این همان واقعیتی است که نهادهای علمی مستقر در واشینگتن امروز از آن پشتیبانی میکنند. بنابراین، ما نه تنها باید در برابر این حملات نسلکشیمآبانه که دانشمندان، روشنفکران مستقل و کسانی را هدف میگیرد که علم را برای منفعتِ ملتشان پی میگیرند، ایستادگی کنیم، بلکه باید با کل دستگاهِ جعلِ ادعا دربارهٔ «سلاحهای کشتار جمعی» که بهعنوان بهانهای نو برای توجیه حمله به ایران مطرح میشود نیز مقابله کنیم. افزون بر این، باید با پروپاگاندا و تبلیغات نیز مبارزه کنیم.
او گفت: بههمیندلیل است که من کاملاً از این طرحِ مقابله با «تروریسم علمی» و انحصارگرایی حمایت میکنم؛ تا امنیت و آزادی دانشمندان و خانوادههایشان تضمین شود، انحصارهای علمی شکسته گردد و ارتباطات علمی تضمین شود. این باید در جهان کنونی امر بدیهیای باشد؛ نباید بگذاریم رژیمی مانند رژیم اسرائیل این رژیمِ نسلکش و دولتِ هستهایِ سرکش بهعنوان حافظ صلح و امنیت منطقه جا زده شود. این رژیمی است که اکنون دست به نسلکشی زده و مدعیِ حاملِ صلح است.
دانشمند اسپانیایی افزود: ما باید در برابر انحصار ایالات متحده و دستگاهِ پروپاگاندا ایستادگی کنیم؛ این مبارزه نیازمند سطحی گسترده از همکاری رسانهای میان مردم مستقل جهان است. این مسئله بسیار مهم است، چرا که ابرقدرتِ ایالات متحده هنوز توانی عظیم در اختیار دارد و در حال افول نیست. آنان در ساخت و پردازش این نوع تبلیغات جنگی که با هر بهانهٔ تازهای، چون «فاز جدید سلاحهای کشتار جمعی» آراسته میشود بسیار توانا و مقتدرند.