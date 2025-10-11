پلیس اطلاعات پایتخت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش شرق تهران به اتهام نزاع و درگیری مسلحانه در محله شیوا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی پیش ماموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات تهران بزرگ خبری را در خصوص وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی اراذل و اوباش محله شیوا دریافت کردند که برای رسیدگی به موضوع وارد عمل شدند.

بنابراین گزارش، برابر بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد بین تعدادی از اوباش محله شیوا درگیری صورت گرفته که باعث رعب و وحشت شدیدی در منطقه شده و در پایان این درگیری با تیراندازی از سوی یکی از اوباش چند تن از حاضران در درگیری مجروح شده‌اند.

با تلاش بی وقفه و شبانه روزی پلیس عامل اصلی این درگیری شناسایی و مشخص شد از اوباش سابقه‌دار منطقه است که با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران برای دستگیری متهم به محل اختفای وی اعزام شدند و طی یک عملیات ضربتی او را در مشیریه دستگیر کردند.

گفتنی است، متهم در بازجویی‌های انجام شده ضمن اعتراف به جرم خود به ایجاد درگیری، تیراندازی با سلاح گرم و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان اعتراف ‌کرده و با تکمیل پرونده راهی دادسرا شد.

منبع: پلیس

برچسب ها: هنجارشکن ، پلیس پایتخت
خبرهای مرتبط
قتل دختر به خاطر جواب منفی در ازدواج
طرح جمع‌آوری خودرو‌های رها شده در تهران از امروز آغاز شد
آزادی ۱۵ زن زندانی؛ شرط بخشش هوو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
این جانوران بیکار رو ببرید سحرا اینا کار کنن در معادن تا حداقال به دردی بخورن و انرژیشان هم از بین بره.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
چه فایده وقتی که دوباره آزاد میشن،قانون قضایی ما بیشتر به نفع ستمکاران هست تا مظلومین
۰
۶
پاسخ دادن
طرح حمایت از مادران شیرده ادامه دارد
پرونده فساد چای دبش به سرانجام رسید
جزئیات طرح اعتبار ملی/ اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی
تأمین مالی آسان‌تر برای صنعت پوشاک/ مقابله با قاچاق در اولویت صنعت پوشاک
برگزاری هفته ملی سلامت روان با برنامه‌های متنوع
ارائه ۱۵ میلیون نفر ساعت خدمات روانشناختی در بهزیستی/ کارزار سلامت روان رونمایی شد
پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا آغاز می‌شود
تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود
آخرین اخبار
برگزاری هفته ملی سلامت روان با برنامه‌های متنوع
طرح حمایت از مادران شیرده ادامه دارد
پرونده فساد چای دبش به سرانجام رسید
جزئیات طرح اعتبار ملی/ اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی
تأمین مالی آسان‌تر برای صنعت پوشاک/ مقابله با قاچاق در اولویت صنعت پوشاک
ارائه ۱۵ میلیون نفر ساعت خدمات روانشناختی در بهزیستی/ کارزار سلامت روان رونمایی شد
پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا آغاز می‌شود
تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود
جمع‌آوری حدود ۵۰۰ خودرو زیرباری از میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار
انجام ۲۱ عملیات امدادونجات در تهران طی هفته گذشته
مراقب کلاهبرداری با وعده «وام فوری» باشید
طرح ملی «طاها» برای اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ پوشاک در مسیر اجرا قرار گرفت
بازگشایی دسترسی شمال به جنوب بزرگراه آیت‌الله سعیدی/ میدان جی تا پایان سال به بهره‌داری می‌رسد
کشف بیش از نیم تن الیاف آغشته به شیشه توسط پلیس فرودگاه اصفهان
بارگذاری ۱۱۴ میلیون رأی قضایی در سامانه تناد/ مردم به حقوق خود آگاه نیستند
دستگیری ۳ شکارچی متخلف در پارک سرخه‌حصار
برخورد پژوپارس با گاردیل و پژو ۲۰۷/ یک نفر فوت شد
گسترش همکاری‌های حقوقی ایران و روسیه در مجمع حقوقی
۱۰۰۰ مدرسه تهران به انرژی خورشیدی مجهز می‌شوند
تعیین تکلیف پرونده‌های مالکیت زمین کشاورزان تسریع شود
دستگیری قاتل فراری کمتر از ۲۴ ساعت در شهرری
۵۸۶۴ نفر در آزمون مشاوران خانواده شرکت کردند/ نتایج آزمون ۴۵ روز بعد اعلام می‌شود
تدوین شیوه‌نامه مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست
رشد ۲۷ درصدی کمک‌های مردمی به کمیته امداد در سال جاری
ورود ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان بی‌آر‌تی پایتخت
ساخت بیش از ۱۳ هزار مسکن برای مددجویان بهزیستی/ ۱۱۲ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه
هنجارشکن سابقه‌دار در شرق تهران دستگیر شد
آغاز ثبت‌نام وام ۵۰ میلیونی برای روستاییان/ جمعیت روستایی ایران از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است
افزایش پله برقی‌های مترو / تعداد پله برقی‌های مترو به هزار و ۳۲۶ دستگاه رسید
احیا و راه‌اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد