باشگاه خبرنگاران جوان - پیام دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پی کسب مدال‌های درخشان ورزشکاران ایرانی در پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در یازدهمین دوره رقابت‌های پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان در مصر، با کسب ۸ نشان طلا و یک نقره رقم خورد، نمونه‌ای بارز و درخشان از اقتدار جوانان بااراده‌ای است که با روحیه‌ای والا و انگیزه‌ای مثال‌زدنی، در رقابتی سخت و سنگین، بار دیگر افتخاری بزرگ برای ورزش ایران به ارمغان آوردند.

این میدان رقابتی، برای دختران و پسران پاراوزنه‌برداری ایران، جلوه‌ای از تراز والای زندگی ورزشی را به تصویر کشید؛ جلوه‌ای که می‌تواند الهام‌بخش و روشنی‌بخش مسیر تمامی جوانان توان‌یاب کشور باشد و توانمندی ورزش ایران را به زیبایی به رخ جهانیان بکشد.

به مدال‌آوران عزیز

عطیه‌سادات حسینی، دختری که با کسب نخستین طلای جهانی در تاریخ پاراوزنه‌برداری بانوان، نام خود را جاودانه کرد.

و نیز مانی سعیدی، حسن محمدحسین‌پور، رضا عنایت‌الهی و امیرعلی اسحاق‌نیا که با نشان‌های زرین خود، شکوه این درخشش را دوچندان کردند — صمیمانه تبریک می‌گویم.

همچنین از زحمات کادر فنی، سرپرستی و مدیران فدراسیون جانبازان و توان‌یابان که زمینه‌ساز این موفقیت ارزشمند بودند، قدردانی می‌کنم و به دیگر ورزشکاران عزیزی که با تلاش خستگی‌ناپذیر خود هرچند به مدال دست نیافتند، خداقوت می‌گویم.

امیدوارم در مسیر موفقیت، با سرعتی پرشتاب‌تر، افتخاراتی بزرگ‌تر و درخشان‌تر برای ورزش ایران عزیز رقم بزنید.

بی‌صبرانه منتظر خبر‌های مسرت‌بخش شما در عرصه رقابت‌های بزرگسالان هستم.

سربلند باشید.