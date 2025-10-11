دنیامالی در پیامی، با گرامیداشت هفته پارالمپیک درخشش ورزشکاران کشورمان را در یازدهمین دوره رقابت‌های پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان در مصر تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پی کسب مدال‌های درخشان ورزشکاران ایرانی در پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در یازدهمین دوره رقابت‌های پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان در مصر، با کسب ۸ نشان طلا و یک نقره رقم خورد، نمونه‌ای بارز و درخشان از اقتدار جوانان بااراده‌ای است که با روحیه‌ای والا و انگیزه‌ای مثال‌زدنی، در رقابتی سخت و سنگین، بار دیگر افتخاری بزرگ برای ورزش ایران به ارمغان آوردند.

این میدان رقابتی، برای دختران و پسران پاراوزنه‌برداری ایران، جلوه‌ای از تراز والای زندگی ورزشی را به تصویر کشید؛ جلوه‌ای که می‌تواند الهام‌بخش و روشنی‌بخش مسیر تمامی جوانان توان‌یاب کشور باشد و توانمندی ورزش ایران را به زیبایی به رخ جهانیان بکشد.

به مدال‌آوران عزیز

عطیه‌سادات حسینی، دختری که با کسب نخستین طلای جهانی در تاریخ پاراوزنه‌برداری بانوان، نام خود را جاودانه کرد.

و نیز مانی سعیدی، حسن محمدحسین‌پور، رضا عنایت‌الهی و امیرعلی اسحاق‌نیا که با نشان‌های زرین خود، شکوه این درخشش را دوچندان کردند — صمیمانه تبریک می‌گویم.

همچنین از زحمات کادر فنی، سرپرستی و مدیران فدراسیون جانبازان و توان‌یابان که زمینه‌ساز این موفقیت ارزشمند بودند، قدردانی می‌کنم و به دیگر ورزشکاران عزیزی که با تلاش خستگی‌ناپذیر خود هرچند به مدال دست نیافتند، خداقوت می‌گویم.

امیدوارم در مسیر موفقیت، با سرعتی پرشتاب‌تر، افتخاراتی بزرگ‌تر و درخشان‌تر برای ورزش ایران عزیز رقم بزنید.

بی‌صبرانه منتظر خبر‌های مسرت‌بخش شما در عرصه رقابت‌های بزرگسالان هستم.

سربلند باشید.

برچسب ها: وزیر ورزش ، پاراوزنه برداری
خبرهای مرتبط
مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛
اسحاق نیا موفق به کسب ۲ مدال طلای جهان شد/ پایان کار جوانان پاراوزنه‌برداری ایران با ٩ مدال
هت‌تریک کاروان پاراوزنه‌برداری ایران در کسب طلا
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ چهارمین طلای ایران ضرب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قلعه نویی: از عملکرد بازیکنانم با وجود باخت برابر روسیه راضی هستم
شرط اوسمار برای بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس
صعود پنج نماینده ایران به مرحله حذفی کانتندر جوانان تونس
کادر فنی تیم ملی فوتبال باید تغییر کند/ با این وضعیت در جام جهانی کیسه گل می‌شویم
هادی چوپان در یک قدمی قهرمانی مسترالمپیا
اسحاق نیا موفق به کسب ۲ مدال طلای جهان شد/ پایان کار جوانان پاراوزنه‌برداری ایران با ٩ مدال
آمادگی کامل تانزانیا برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران
امید به درخشش تیم ملی در جام جهانی به رویا شباهت دارد
پیروزی آسان آلمان و برد فرانسه با درخشش امباپه+ فیلم
روس‌ها با شکست ایران یک رکورد را حفظ کردند
آخرین اخبار
پیام وزیر ورزش در پی کسب مدال‌های درخشان ورزشکاران ایرانی در پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه
مطالبه برای پژوهش در زمینه ارتباط مولفه‌های صلح با ورزش هنوز محدود است
پشت پرده تابلوی جنجالی پیشکسوت ژیمناستیک؛ چرا ماجرا مشکوک است؟
میلاد محمدی به تیم ملی فوتبال دعوت شد
هادی چوپان در یک قدمی قهرمانی مسترالمپیا
قهرمانی اردکان یزد در مسابقات انتخابی اسکیت رولبال
شرط اوسمار برای بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس
اسحاق نیا موفق به کسب ۲ مدال طلای جهان شد/ پایان کار جوانان پاراوزنه‌برداری ایران با ٩ مدال
آمادگی کامل تانزانیا برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران
روس‌ها با شکست ایران یک رکورد را حفظ کردند
پایان کار ملی‌پوشان والیبال ساحلی در قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان
امید به درخشش تیم ملی در جام جهانی به رویا شباهت دارد
کادر فنی تیم ملی فوتبال باید تغییر کند/ با این وضعیت در جام جهانی کیسه گل می‌شویم
طالبی: تیم‌های بزرگ با روند رو به رشد فاصله دارند/ بستر لازم برای بازیکنان خارجی مطرح فراهم نکردیم
پیروزی آسان آلمان و برد فرانسه با درخشش امباپه+ فیلم
قلعه نویی: از عملکرد بازیکنانم با وجود باخت برابر روسیه راضی هستم
صعود پنج نماینده ایران به مرحله حذفی کانتندر جوانان تونس
واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه صادر نشدن کارت بازی اوریه
رکوردشکنی پدیده وزنه‌برداری ایران/ نصیری نقره گرفت
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ چهارمین طلای ایران ضرب شد
هت‌تریک کاروان پاراوزنه‌برداری ایران در کسب طلا
ایران قهرمان تیمی زورخانه‌ای آسیایی شد
روسیه ۲ - ۱ ایران/ شکست شاگردان قلعه‌نویی در سرزمین تزار‌ها
ترکیب تیم‌های ملی ایران و روسیه اعلام شد
آلگری بهترین مربی ماه سری آ شد
شکست سنگین کره جنوبی مقابل برزیل/ فرار ژاپن از شکست مقابل پاراگوئه
فرار وزنه‌بردار ایران از اوت شدن در گروه B قهرمانی جهان
دومین طلای کاروان پاراوزنه‌برداری در مسابقات جهانی ضرب شد
همگروه‌های تیم ملی تنیس روی میز مردان در آسیا مشخص شدند