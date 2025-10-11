رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی گفت: سال گذشته ۱۳ هزار و ۹۴۳ واحد مسکونی برای جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی ساخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرزو ذکایی‌فر گفت: با تأمین بیمه اجتماعی پیری، فوت و از کارافتادگی بیش از ۱۱۲ هزار و ۱۳۱ نفر از بانوان سرپرست خانوار، ضمن تحقق هدف کمی ۲۰ درصد افزایش تحت پوشش‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ و رسیدن به رشد ۲۳ درصدی، موفق به افزایش ضریب نفوذ خدمات مربوطه در سطح کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه با وجود چالش‌های فراوان و محدودیت‌های شدید مالی سازمان بهزیستی کشور حائز کسب رتبه برتر عملکردی در بین تمام دستگاه‌ها در گروه سلامت و رفاه اجتماعی شده است، گفت: یکی از بخش‌های مورد اشاره کمک به تأمین ۱۳ هزار و ۹۴۳ واحد مسکونی در سال گذشته بوده است که از اقدامات بسیار مؤثر در امر توانمندسازی گروه‌های هدف سازمان تلقی می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۷ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و در قالب اجرای طرح‌های مختلف دولتی و احداث خودمالکی در دست اجرا است که حاصل این تلاش، تحقق تامین ۱۶ هزار واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی در سال جاری خواهد بود.

ذکایی فر گفت: همچنین با ایجاد اشتغال برای ۷۰ هزار و ۵۱۸ نفر از افراد تحت پوشش با درصد عملکرد ۱۱۸ درصد نسبت به تعهد ۶۰ هزار نفری در سال ۱۴۰۳ منجر به کسب امتیاز کامل شاخص‌های اختصاصی در این مرکز شده است.

منبع: سازمان بهزیستی

برچسب ها: سازمان بهزیستی ، مددجویان ، مسکن ، زنان سرپرست خانوار
