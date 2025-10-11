باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تولید عایق حرارتی به دست فناوران ایرانی + فیلم

متخصصان ایرانی موفق شدند، نسل جدید عایق‌های حرارتی پلی‌یورتان با هدررفت انرژی نزدیک به صفر را تولید کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصصان یک شرکت فناور توانستند نسل جدید عایق‌های حرارتی پلی‌یورتان را با هدر رفت انرژی نزدیک به صفر تولید کنند.

این محصول با ضخامت کم، مقاومت حرارتی بالا و استانداردهای روز، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی ایفا کند.

 

