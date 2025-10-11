تولید عایق حرارتی به دست فناوران ایرانی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f \u0646\u0633\u0644 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0639\u0627\u06cc\u0642\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0631\u0627\u0631\u062a\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u200c\u06cc\u0648\u0631\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0631 \u0631\u0641\u062a \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u0635\u0641\u0631 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0628\u0627 \u0636\u062e\u0627\u0645\u062a \u06a9\u0645\u060c \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u062d\u0631\u0627\u0631\u062a\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0627 \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0632\u060c \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0646\u0642\u0634 \u0645\u0624\u062b\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u0627\u06cc\u0641\u0627 \u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n