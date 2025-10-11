باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در مورد واردات اتوبوسهای دوکابین به خطوط بیآرتی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت، اظهار کرد: بر اساس آنچه مقرر شده تا پایان پاییز امسال ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین وارد تهران خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: بسته اول این اتوبوسها به تعداد ۵۷ دستگاه از چین به سمت ایران در حال حمل است.
آقامیری خاطرنشان کرد: در کنار واردات اتوبوسهای برقی و خرید داخلی، اتوبوسهای تمام دیزلی دوکابین به تدریج به خطوط بیآرتی پایتخت اضافه خواهند شد.
منبع: شهر