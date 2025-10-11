رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از حمل ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین از چین به سمت ایران و ورود این اتوبوس‌ها به خطوط تندروی پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در مورد واردات اتوبوس‌های دوکابین به خطوط بی‌آرتی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت، اظهار کرد: بر اساس آنچه مقرر شده تا پایان پاییز امسال ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین وارد تهران خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: بسته اول این اتوبوس‌ها به تعداد ۵۷ دستگاه از چین به سمت ایران در حال حمل است.

آقامیری خاطرنشان کرد: در کنار واردات اتوبوس‌های برقی و خرید داخلی، اتوبوس‌های تمام دیزلی دوکابین به تدریج به خطوط بی‌آرتی پایتخت اضافه خواهند شد.

منبع: شهر

برچسب ها: شورای شهر تهران ، بی آر تی ، واردات اتوبوس
خبرهای مرتبط
تهران صاحب متولی گردشگری شد
تنها ۳۷ درصد از خودروهای پلاک‌ تهران در پایتخت معاینه فنی می‌گیرند
۵۰۰ تاکسیران به ناوگان تاکسیرانی پایتخت اضافه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قتل دختر به خاطر جواب منفی در ازدواج
آزادی ۱۵ زن زندانی؛ شرط بخشش هوو
طرح جمع‌آوری خودرو‌های رها شده در تهران از امروز آغاز شد
خانه اندیشمندان؛ میزبان نخبگان/ برنامه‌های شاد و تورهای گردشگری جدید برای شهروندان تهرانی
شهر کودکی در باغ راه حضرت فاطمه (س)
هوای تهران آلوده و همچنان در وضعیت نارنجی است
جمعیت روستایی ایران از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است
۱۸ قاب در رویداد فرهنگی و آموزشی سه نسلی‌ها به ثبت رسید
افزایش پله برقی‌های مترو / تعداد پله برقی‌های مترو به هزار و ۳۲۶ دستگاه رسید
احیا و راه‌اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد
آخرین اخبار
ساخت بیش از ۱۳ هزار مسکن برای مددجویان بهزیستی/ ۱۱۲ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه
هنجارشکن سابقه‌دار در شرق تهران دستگیر شد
جمعیت روستایی ایران از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است
افزایش پله برقی‌های مترو / تعداد پله برقی‌های مترو به هزار و ۳۲۶ دستگاه رسید
احیا و راه‌اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد
طرح جمع‌آوری خودرو‌های رها شده در تهران از امروز آغاز شد
۱۸ قاب در رویداد فرهنگی و آموزشی سه نسلی‌ها به ثبت رسید
قتل دختر به خاطر جواب منفی در ازدواج
آزادی ۱۵ زن زندانی؛ شرط بخشش هوو
شهر کودکی در باغ راه حضرت فاطمه (س)
هوای تهران آلوده و همچنان در وضعیت نارنجی است
خانه اندیشمندان؛ میزبان نخبگان/ برنامه‌های شاد و تورهای گردشگری جدید برای شهروندان تهرانی
حریق شرق تهران مربوط به انبار ضایعات بود
فراخوان جذب ۲۰ بانوی آتش‌نشان برای شرق تهران تا پایان سال
وزش باد و گردوخاک در انتظار تهران
برخورد پراید با کامیون در بزرگراه بابایی یک کشته برجای گذاشت
بسته شدن موقت جاده چالوس/ تردد از تهران به مرزن‌آباد ممنوع شد